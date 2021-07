Jefe Departamental Concordia: “En un año me ha tocado concurrir a un número de homicidios que en toda mi carrera no había tenido”

El comisario Jorge Cancio resaltó que "en Concordia me ha tocado concurrir a un número de hechos u homicidios que en toda mi carrera no había tenido”. Solo en su primer año en Concordia hubo 29 homicidios.

Hace pocos dias el personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos detuvo a una persona que sería el autor material del incineramiento del cuerpo, que fue encontrado en inmediaciones de calle Espejo y Maipú.

Fue en ese marco, que un cronista de Diario Río Uruguay consultó al comisario Jorge Cancio, a cargo de la Jefatura Departamental de Policía Concordia, si ya había tenido algún hecho de esas características.

Hasta el momento “no había tenido ningún homicidio en Concordia de esas circunstancias, dónde hayan querido borrar pruebas o tratar de ocultar un delito de este tipo, en otros lugares si hemos tenido distintos hechos en mi carrera policial”, comentó Cancio.

Allí, subrayó que “acá en Concordia me ha tocado concurrir a hechos u homicidios que en toda mi carrera no había tenido”, además “en el transcurso del primer año que estuve en Concordia hubo 29 homicidios, los que yo estimo, sumando todos los homicidios que había tenido en mi carrera policial, no llegaba a ese número”.

En este contexto, remarcó que “gracias al excelente trabajo que tiene la policía, lo que es la División Criminalística, Investigaciones y el buen trato con la fiscalía, en su mayoría se han esclarecido los homicidios”.

Cancio comentó que en el transcurso de este 2021, en Concordia, se van registrando un total de 11 homicidios. Aclarando que “hay distintas circunstancias y factores que hacen que se cometan los delitos”, explicando que “son pocos los homicidios que se hacen en ocasión de robo, la mayoría son por problemas personales o de vieja data, aunque algunos por problemas de estupefacientes”.

Cámaras de seguridad

Para el comisario a cargo de la Jefatura Departamental de Policía Concordia “en los últimos homicidios que hubo, el factor principal que ha jugado son las cámaras de seguridad, tanto las que tiene el estado, el municipio, la policía o las cámaras de los domicilios particulares”, resaltó.

De esta manera, “nos han servido mucho o al fiscal, para determinar lo que ocurrió antes y después del homicidio, por ahí no tanto durante, porque en la escena del crimen trabaja criminalística y a través de las pericias determinan que ocurrió en el lugar”.