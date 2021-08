Ley de Enfermería: reclaman su tratamiento y aprobación

El proyecto de Ley de Enfermería obtuvo por unanimidad media sanción en la Cámara de Diputados en 2017, pero no se lograron avances desde el 2019 en Senadores

El proyecto de Ley de Enfermería que establece un marco regulatorio para el personal del área que realice actividades específicas en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el 16 de mayo de 2017, pero al pasar a Senadores, ámbito en el que se propusieron modificaciones al texto su tratamiento quedó trunco en 2019.

Pasaron más de dos años desde entonces, y en un contexto de pandemia que evidenció la importante labor de los enfermeros y enfermeras en el mundo, los trabajadores del ámbito en Entre Ríos piden que se apruebe definitivamente la normativa, que viene a complementar y modificar cuestiones que la ley en vigencia, que data de 2004 no contempla, acorde a la profesionalización y especialización que ha ido teniendo la carrera.

Sobre esta cuestión, la creación de una Dirección de Enfermería es uno de los puntos requeridos; así como también la actualización de los tramos de la carrera, que hoy en día contemplan únicamente a los profesionales titulados en el área y a los auxiliares.

Martín Nani, licenciado en Enfermería y supervisor del área en el hospital San Martín, comentó a UNO: “La ley que tenemos actualmente es del año 2004 y hay cosas que hay que actualizar y agregar a aquella norma y que son de gran importancia. Hay un proyecto para una nueva ley, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y no se por qué razón en Senadores ha quedado sin tratar desde hace un montón de tiempo”.

“En este proyecto que pedimos que se trate hay cosas que son muy importantes, como la creación de una Dirección de Enfermería, que no está contemplada en la ley anterior”, dijo, y explicó: “Teniendo en cuenta que a nivel nacional el mismo presidente (Alberto Fernández) salió a anunciaron proyecto de ley que, según él, ayuda a la enfermería; y donde él mismo menciona que faltaba una pandemia para darnos cuenta del valor de nuestro trabajo en la Argentina, nos resulta sensible que en Entre Ríos, que ha sido de vanguardia en años anteriores en Enfermería, no tengamos una Dirección”.

Otro aspecto fundamental que mencionó Nani sobre la nueva ley que impulsan es la “modificación de los tramos”, y refirió: “Actualmente tenemos tramos A y B, que son para profesionales y auxiliares, y no se contempla a los licenciados, especialistas, Magíster, doctores en Enfermería , lo cual trunca que una enfermera o un enfermero quiera capacitarse en esa parte”. “Tampoco se paga responsabilidad profesional, que sí ocurre con la carrera técnico-profesional. Hay muchas cuestiones en este proyecto que, de tratarse y avanzar, mejoraría la ley que tenemos de base”, añadió.

Consultado por las expectativas en torno a que el proyecto de Ley de Enfermería pueda tratarse en breve, indicó: “Un tiempo antes de la pandemia se tuvo una reunión con la comisión de Salud en el Senado, ya con la media sanción obtenida en Diputados. Los legisladores tenían en sus manos algunas modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud, con las que nosotros como enfermeros no estamos de acuerdo, como son por ejemplo no contemplar tener una Dirección de Enfermería; también se habían sacado las paritarias para enfermería. Y ahí se trabó su tratamiento; hace más de dos años que el proyecto está en el Senado y no se mueve”.

No obstante, manifestó: “Hubo un impulso ahora por parte del mismo Ministerio de Salud de la Provincia en estas paritarias sectoriales que se están llevando a cabo hasta el momento. Desde el gobierno se puso en la mesa el tema y propusieron ellos tratar la ley de Enfermería. Bienvenido sea y esperemos que sea para bien. Queremos que la sanción definitiva sea sobre el texto ya aprobado en Diputados”.

Daniela Páez, licenciada en Enfermería y asesora técnica en la Dirección del Hospital Escuela de Salud Mental, agregó: “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en esta nueva Ley de Enfermería. En esta situación de pandemia ha quedado claro el rol que cumple la Enfermería en el sistema de salud, y no es casualidad que en 2020, previo a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que se conmemore el Año Internacional de la Enfermería, instando a invertir en Enfermería en formación, empleo y liderazgo en el sector”.

Otro aspecto fundamental que mencionó Nani sobre la nueva ley que impulsan es la “modificación de los tramos”, y refirió: “Actualmente tenemos tramos A y B, que son para profesionales y auxiliares, y no se contempla a los licenciados, especialistas, Magíster, doctores en Enfermería , lo cual trunca que una enfermera o un enfermero quiera capacitarse en esa parte”. “Tampoco se paga responsabilidad profesional, que sí ocurre con la carrera técnico-profesional. Hay muchas cuestiones en este proyecto que, de tratarse y avanzar, mejoraría la ley que tenemos de base”, añadió.

Consultado por las expectativas en torno a que el proyecto de Ley de Enfermería pueda tratarse en breve, indicó: “Un tiempo antes de la pandemia se tuvo una reunión con la comisión de Salud en el Senado, ya con la media sanción obtenida en Diputados. Los legisladores tenían en sus manos algunas modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud, con las que nosotros como enfermeros no estamos de acuerdo, como son por ejemplo no contemplar tener una Dirección de Enfermería; también se habían sacado las paritarias para enfermería. Y ahí se trabó su tratamiento; hace más de dos años que el proyecto está en el Senado y no se mueve”.

No obstante, manifestó: “Hubo un impulso ahora por parte del mismo Ministerio de Salud de la Provincia en estas paritarias sectoriales que se están llevando a cabo hasta el momento. Desde el gobierno se puso en la mesa el tema y propusieron ellos tratar la ley de Enfermería. Bienvenido sea y esperemos que sea para bien. Queremos que la sanción definitiva sea sobre el texto ya aprobado en Diputados”.

Daniela Páez, licenciada en Enfermería y asesora técnica en la Dirección del Hospital Escuela de Salud Mental, agregó: “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en esta nueva Ley de Enfermería. En esta situación de pandemia ha quedado claro el rol que cumple la Enfermería en el sistema de salud, y no es casualidad que en 2020, previo a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que se conmemore el Año Internacional de la Enfermería, instando a invertir en Enfermería en formación, empleo y liderazgo en el sector”.