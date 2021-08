Martín Pross: "Vengo con muchas expectativas a esta ciudad pujante"

Estacion Plus Crespo

Por disposición de la superioridad y desde este lunes 9 de agosto, el Subcrio. Martín Pross, secundará la conducción de la seguridad local. A poco de haber asumido y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, el funcionario manifestó: "He llegado con el lineamiento de la Superioridad de acompañar al subcomisario Esteban Gómez, a quien conozco por haber compartido un destino anterior. Vengo con muchas expectativas, a esta ciudad pujante y con una dinámica muy particular".

El subjefe dio cuenta de su experiencia operativa en la fuerza, a la cual pertenece desde hace 14 años. En tal sentido, recordó algunas prestaciones de servicio: "Estuvo prestando servicio en Concordia, también como dependiente de la Dirección Criminalística, y en dependencias de Paraná. Mi anterior destino ha sido Segundo Jefe de Comisaría Colonia Avellaneda y ahora Operaciones dispuso mi afectación a Crespo".

El funcionario se mostró sorprendido por los recursos de la sede policial local e instó a la comunidad "a mantener un contacto fluido con la institución".