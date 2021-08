Presencialidad plena: en escuelas afirman que es inviable

Aunque no hay resolución del CGE sobre la presencialidad, Bordet anunció que será desde el lunes. Docentes y gremios alertan que no se dan las condiciones

La vuelta a la presencialidad plena a partir del próximo lunes fue un anuncio que hizo el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, pero sobre el cual no hay ninguna comunicación oficial todavía por parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE).

“Tendremos todos los niveles de presencialidad completos. Incluso las universidades. Es muy importante esta decisión. Las burbujas se juntan”, remarcó el mandatario, subrayando que si bien ha bajado la cantidad de casos “no hay que relajarse”.

Mientras las instituciones educativas aguardan la correspondiente resolución, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), convocaron a asambleas en dos turnos en las escuelas de la provincia, que se llevaron a cabo ayer, en las que se debatió sobre el tema, advirtiendo que “no todas las escuelas están preparadas para este nuevo contexto” y “que todavía no están dadas las condiciones para volver a la presencialidad”, según manifestaron referentes del gremio.

En diálogo con UNO, Susana Cogno, secretaria general de la Seccional Paraná de AGMER, manifestó: “Lo que le alertamos al gobernador (Gustavo Bordet) es que para eliminar el sistema de burbujas todavía no tenemos las condiciones materiales, que tienen que ver con la infraestructura de las instituciones educativas, con los espacios que puedan resguardar el distanciamiento social, ya sea de 2 o 2,5 metros, o 90 centímetros. Las aulas son chicas y no alcanzan para tener de 20 a 30 estudiantes en su interior”.

Cogno sostuvo además que en las escuelas los espacios son insuficientes para garantizar el distanciamiento social requerido y señaló: “No alcanzan para que se puedan reunir 20 estudiantes en un aula, porque son pequeñas en su mayoría”.

“Esas son las cosas que nos preocupan en la flexibilización de los protocolos en un momento que no creemos que sea el indicado. Porque si bien hace 12 semanas que se viene sosteniendo una baja en la cantidad de casos de Covid, por múltiples motivos, a la vez tenemos un 82% de ocupación de camas de terapia; y en el Departamento Paraná tenemos un riesgo medio todavía. Así que no hemos logrado pasar la barrera de que no haya complicaciones grandes”, dijo, y agregó: “Para una circulación plena, los estudiantes y sus familias tienen que ir a la escuela y se enfrentan a un gran obstáculo también, que es el transporte público de pasajeros que usamos todos para llegar a nuestro lugar de trabajo, que no tienen ni unidades suficientes ni frecuencias como para permitir ese movimiento”.

Por otra parte, remarcó que “no todos los docentes recibieron las dos dosis de la vacuna” contra el Covid, si bien la inmunización se aceleró esta semana. “Hasta la semana pasada solo el 40% de los docentes tenía las dos vacunas ya”, afirmó. Sobre este punto, profundizó: “Esta semana muchos docentes fuero convocados para la segunda dosis, pero tienen que pasar unos 21 días hasta garantizar la inmunidad, y eso hay que tenerlo en cuenta en el registro. Además, los estudiantes no estaban siendo vacunados, a excepción de los que tienen algún tipo de enfermedad”.