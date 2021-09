¿Quién debe hacerse cargo del poste?

El mensaje:

“En barrio Las Rosas 1 aún tenemos un poste peligroso que no termina de caer. Hecho el reclamo correspondiente me informan que como es Telecom...nadie que no sea Telecom podrá hacerse cargo. Agradecería si alguien sabe a qué número dirigirse ya he probado por todos los medios y maneras. Esperemos no ocurra ningún accidente. Gracias por el espacio Estación Plus Crespo”