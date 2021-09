Brigadistas irrumpen narcomenudeo en Paraná Campaña: 3 detenidos

Estacion Plus Crespo

Una celosa tarea de prevención por el extenso ejido del departamento, derivó en una efectiva intervención de la Brigada Paraná de Delitos Rurales, que puso a disposición de la justicia a los acusados de "Narcomenudeo", con incautación de estupefacientes y otros elementos de prueba que los comprometen.

El Jefe de la Brigada de Abigeato Paraná, Leandro Peralta, hizo saber a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la siesta de este sábado se recepcionó un aviso de la presencia de posibles cazadores furtivos, que estarían merodeando en caminos vecinales cercanos a Ruta Provincial N° 32, éjidos de Estación Sosa y Tabossi. Una dotación de brigadistas se abocó a la búsqueda de los individuos sospechados, no localizando persona alguna en inmediaciones a los inmuebles referenciados por el llamado telefónico. No obstante, se mantuvo activa la ptesencia en las inmediaciones, pudiendo horas más tarde advertir la existencia de un vehículo estacionado en la banquina, el cual había permanecido más allá de un tiempo prudencial".

Las presunciones fueron corroboradas minutos después, procedimiento sobre el cual el Jefe de Brigada manifestó: "Se intentó identificar a los ocupantes, pero ante la proximidad del móvil, el rodado emprendió la fuga, generándose una breve persecución rural. Prontamente es interceptado, constatándose que viajaban tres masculinos, mayores de edad, radicados en la localidad de Hasenkamp. A instancias de efectuar acciones para exhibir la documentación personal y vehicular requerida, el personal apreció a simple vista que transportaban sobre el torpedo, una planta con características similares a la de marihuana y que en el interior del rodado, transportaban sin esconder, varios envoltorios, presumiblemente de picadura vegetal de ese estupefaciente".

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo de la Dra. Evangelina Santana, respaldó la intervención, avalando el pedido de requisa vehicular interesado ante la magistratura en turno.

Contando con la anuencia otorgada por el Juez de Garantías N° 3 de Paraná, Dr. Ricardo Bonazola, en horas de la tarde se concretó la medida que propició el hallazgo y la incautación. Leandro Peralta indicó que "se diligenció en conjunto con personal de la Dirección de Toxicología y de Comisaría María Grande, que se sumaron a la dotación de la Brigada actuante. Se realizó una minuciosa inspección del automóvil, pudiendo encontrarse dentro del hueco del parlante de una de las puertas, dos envoltorios con sustancia posiblemente estupefaciente; mientras que en el asiento trasero y más precisamente debajo del tapizado -dañado-, se hallaron dos envoltorios más, todos de nylon, de diversas dimensiones".

"El material secuestrado fue sometido a los correspondientes test reactivos de campo, practicados por el gabinete de Toxicología, arrojando resultado positivo a Cannabis Sativa (marihuana)", confirmó Peralta y agregó: "Alcanzó un peso total de 119 gramos".

Los pesquisas sumaron otros elementos: "Se confiscó aparatos de telefonía celular, que eran utilizados por estas personas, para ser peritados por el área técnica", dió cuenta el Jefe de la Brigada Abigeato Paraná.

En cuanto a los tres sujetos interceptados, el funcionario de la repartición especializada comentó: "Fueron trasladados a Alcaidía de Tribunales, previo cumplimentar las diligencias sumariales de rigor, conforme lo dispuesto por la justicia, que ordenó la instrucción de un Legajo por Infracción a la Ley Provincial 10.566, conocida como “Narcomenudeo”. Los detenidos quedaron supeditados y a la espera de que se resuelva su situación procesal".