Se pusieron en marcha las PASO 2021 en Crespo: dónde votás

Comenzó la jornada electoral en Crespo. A las 8:00 los establecimientos educativos abrieron sus puertas para una edición inédita, dada las condiciones de pandemia. Supo FM Estación Plus Crespo que los comicios de este 12 de septiembre estarán a nivel local bajo el control y custodia del Ejército Argentino, cuyos efectivos han habilitado el inicio. Asimismo, como apoyo y a cargo de la seguridad externa se encuentra personal de Comisaría Crespo, apostado en los accesos de las 9 escuelas donde se vota.

En virtud de la situación epidemiológica derivada del Covid-19 y con el objeto de que no se aglomeren votantes, se insta a la población a consultar la mesa de votación para estas PASO. A continuación, las opciones: 1- Consulta en línea al siguiente link: https://www.padron.gov.ar/ 2- Descargando la aplicación MI ARGENTINA a tu teléfono celular. 3- Llamando gratuitamente al teléfono: 0800-999-7237 siguiendo las instrucciones que le da la operadora. 4- Por SMS al 30777 mandando la palabra VOTO seguida de espacio, luego número de DNI , otro espacio y la letra M o F (según sea de género masculino o femenino) También puede realizar la consulta del padrón en aquí: