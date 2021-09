Brigadistas recuperaron 13 bovinos en pie a productora de Crespo

Estacion Plus Crespo

La policía tomó conocimiento de un hecho de importante trascendencia en términos económicos, el cual a 10 días de denunciado fue resuelto satisfactoriamente para la damnificada. Acerca de la situación que originó la intervención de la repartición especializada, el Jefe de la Dirección de Prevención Delitos Rurales -Brigada Villaguay-, Of. Ppal. Hernán Martínez, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Una productora oriunda de Crespo, que se encuentra arrendando un campo en el Distrito Mojones Sud de Villaguay, se hizo presente el pasado 6 de septiembre en la dependencia de la jurisdicción, poniendo en conocimiento de la faltante de 13 animales bovinos -categorías vacas-. Ante ello, la Brigada se abocó a realizar las tareas investigativas y averiguaciones pertinentes, partiendo de la información que desde el 26 de agosto se habrían estado juntado la totalidad de los semovientes en el campo donde estaban pastando, y desde entonces no se lograba volver a reunir la totalidad de los mismos".

El brigadista hizo saber que "hubo recorrida por todos los campos linderos, con colaboración de puesteros vecinos, obteniendo en principio resultados infructuosos. Sin embargo, ahondando en la búsqueda, este miércoles 16, como consecuencia de un trabajo de inteligencia previa sobre zonas de paradas de rodeo, el personal realizó una nueva recorrida orientada hacia otro sector y así se logró dar con el paradero de los animales. Se hallaron en un campo ubicado a 5 km del lugar de origen".

Por disposición de la Fiscalía en Turno, brigadistas realizaron las diligencias de rigor "y se comunicó a la damnificada, a quien posteriormente se le restituyeron los bovinos buscados", confirmó Martínez.