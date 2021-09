Vecinos se encadenaron pidiendo una audiencia al municipio

Una medida extrema fue tomada por un grupo de vecinos de la ciudad, que piden "ser atendidos" y "una respuesta" a las autoridades. Una de las adjudicatarias del conocido como "Plan 51 Viviendas", expresó a FM Estación Plus Crespo: "El problema surgió cuando me ausenté de la ciudad y me avisan que ya habían entregado dos de las viviendas que estamos esperando quienes estamos en el grupo de las 12 casa restantes. Aviso al grupo que tenemos conformado por WhatsApp y uno de los muchachos al terminar de trabajar, lo confirma y se encadena. A partir de ahí fuimos llegando los demás. Al principio creímos que era una persona que no estaba en la lista original, pero después nos confirmaron que sí".

"Estamos muy dolidos y muy heridos ante la falta de atención por parte del municipio", manifestó la mujer y agregó: "En la primer semana de agosto hemos ido y no nos atendió el intendente. Hablamos con el viceintendente y nos pasó al grupo de concejales de Viviendas. Nos atendieron 3 de ellos, del oficialismo y nos dijeron que nos iban a avisar, nos despidieron con que nos quedemos tranquilos, pero hasta el día de hoy ninguno de los que fuimos recibimos siquiera un mensaje. Nos duele la actitud, porque hemos ido por las buenas, fuimos a hablar, pero se hacen negar, no nos atienden y nos niegan los hechos que terminamos confirmando. Mientras tanto, estamos vivienda como podemos, alquilando, de prestado, con chicos que tienen problemas de salud y así seguimos", sostuvo entre lágrimas.

Se trata de 9 adjudicatarios que aguardan poder acceder al techo propio. "Algunas casas están casi terminadas y a otras les falta un poco más de terminaciones y demás. Nos avisaron ahora que hay para un mes y medio más de trabajos, porque no les llega el dinero", referenció.

"Nos encadenamos para ver si alguien venía y daba la cara, pero son las 20:00 ya y hasta ahora sólo vino el concejal Giménez con otra concejal más, del bloque opositor, pero del oficialismo no vino nadie", lamentó la crespense y acotó: "Queremos mínimamente que nos destinen 10 minutos. No queremos que nos rindan honores, pero sí que nos digan la verdad, que hablemos de frente. Se puso fría la noche y no sabemos si seguiremos así o si nos iremos y volveremos mañana".