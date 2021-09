Rompió la puerta de la casa de su ex, porque ella se negó a retomar la relación

En horas de la tarde de este domingo, un episodio de violencia movilizó a la policía de la ciudad, formalizándose la intervención judicial. Al respecto, el Jefe de Comisaría Crespo, Esteban Gómez, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Promediando las 17:15, se recibió en la guardia un llamado telefónico, mediante el cual una mujer pedía el auxilio y presencia en su domicilio, en Barrio Azul. Con premura acudió una dotación, la cual al llegar mantuvo una entrevista con la joven, quien explicó que momentos antes su ex pareja -con quien ya no convive desde hace varios meses-, había ingresado a la vivienda para mantener una conversación, ya que él tenía intenciones de retomar la relación. Luego de varios minutos de charla, comenzaron a discutir en el interior del domicilio, a lo que ella le pide al masculino que se retire y éste hace caso omiso. En la gresca, su ex pareja rompió la puerta de acceso y fue allí que la mujer decidió llamar al 101".

El agresor -de 42 años de edad, también radicado actualmente en Barrio Azul-, fue visualizado en el lugar, en estado de exaltación, siendo aprehendido.

"Por disposición de la Fiscalía en Turno, el mismo fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, quedando supeditado a las actuaciones por el supuesto delito de Daño en contexto de Violencia de Género, Legajo que fue instruido en la dependencia local", confirmó Gómez.