Fue internado el vecino que llevaba adelante una huelga de hambre

El jefe de familia que se encontraba encadenado y en huelga de hambre, frente al cupo de casas que aún restan entregar, debió recibir asistencia médica, que se prologará hasta su plena recuperación. Su esposa, relató a FM Estación Plus Crespo que "a media mañana, se descompuso y llamamos la ambulancia. Lo atendieron en la guardia del hospital y decidieron internarlo. Ahora le están pasando suero, porque está con deshidratación, ya que lo estaba haciendo de manera muy estricta y prácticamente no tomaba agua. El cuerpo hoy ya no resistió".

La mujer sostuvo que "él estaba muy comprometido con su lucha y hasta que lo buscó la ambulancia, no habíamos tenido aún ninguna novedad".