Advierten no concurrir al cajero automático con llamadas telefónicas en curso

Estacion Plus Crespo

Por estos días, tanto ANSES como la Administración Pública Provincial, se encuentran desarrollando en pleno sus respectivos cronogramas de pago. En consecuencia, es fluida la asistencia de personas a los cajeros automáticos de la ciudad; siendo paralelamente un período que es aprovechado por quienes se dedican a cometer estafas, a sabiendas que los montos existentes en las cuentas de usuarios son mayores en estas fechas.

Dada esas circunstancias y en el marco de refuerzo de prevención, el jefe de Comisaría Crespo, Crio. Maximiliano Alva, aconsejó a los vecinos: "Instamos a evitar concurrir al cajero automático con llamadas telefónicas en curso, ya que esa acción facilita que le sean guiados los pasos a realizar para generar nuevas claves, transferencias u obtención de créditos y posteriores operatorias en beneficio de cuentas de terceros. Mientras se mantiene la presencia preventiva frente a las entidades bancarias con esta prestación, se les hace saber a los usuarios que no pueden utilizar el celular en ese espacio, pero conforme surge de los testimonios de quienes han sido víctimas de estafa, en ciertos horarios asisten con frecuencia a los cajeros con llamadas en curso. Si hubiesen cortado a tiempo, no estarían expuestos a llegar hasta el banco; pero aún así, si se adopta el hábito de no ingresar siguiendo los pasos de quien llama, posiblemente potenciales hechos se verán frustrados, ya que un porcentaje de clientes -sobre todo mayores de edad-, desconocen toda la mecánica tecnológica necesaria para efectivizar las transferencias".

Asimismo, el jefe de la dependencia, Crio. Maximiliano Alva, recordó a los vecinos que "al momento de recibir una llama, es fundamental cortar la comunicación y darnos aviso, a través del abonado gratuito 101, al teléfono fijo 4951605 ó mediante un texto de WhatsApp al 343-6222052. Los detalles que puedan recordar o advertir en ese momento, nos resultan de gran utilidad para avanzar en la investigación de este tipo de delitos".