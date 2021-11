Paseaba un perro salchicha, cuando fueron atacados por un pitbull suelto

Estacion Plus Crespo

La tenencia responsable asumida en forma dispar entre quienes tienen un can de mascota, es el eje de una problemática de la que Crespo no es ajena. Un nuevo episodio -del cual ya tomó conocimiento la Fiscalía en Turno-, hace necesario retornar a la concientización en tal sentido.

Una lamentable y evitable experiencia vivió una vecina del Cerro Las Rosas, en Barrio San Miguel, quien relató a FM Estación Plus Crespo: “Hace unos días, salí en la mañana a pasear por los alrededores de mi casa al perro de mi hermano. Es un salchicha, todavía cachorro, con todas las vacunas al día, lo llevaba con collar y correa. En un momento dado, en forma imprevista aparece un perro mediano, agresivo, que estaba merodeando y se nos abalanza. Cuando veo que viene directo al perro, lo alzo y abrazo, para evitar el ataque, pero igualmente llegó a prendérsele del cuerpito. Buscaba cubrirlo con mis brazos, pero el otro perro no lo soltaba. Ni los alaridos del salchicha ni mis manotazos para separarlo lo asustaron. Me quedó una marca y moretones, pero la peor parte se la llevó el cachorro, porque ese animal suelto intensificaba la fuerza con que lo estaba mordiendo y de hecho, lo abrió a carne. Por suerte, una persona de la cuadra salió en auxilio -a quien le estoy muy agradecida- y mojando al perro agresor hizo que abandonara su lucha”.

El can recibió asistencia inmediata, seguido de una consulta en su veterinaria de cabecera en otra localidad, habida cuenta que la mascota presenta antecedentes de haber atravesado cuadros complejos de salud, de los cuales hace poco tiempo se recuperó. Por el reciente incidente, debió ser sometido a cirugía, requiriendo por ello especial atención, ya que el comportamiento natural de un cachorro no es totalmente coincidente con los cuidados que requiere el período post quirúrgico.

El propietario radicó la denuncia y a raíz de ello, tomó intervención el Área de Salud Animal Municipal. Según se indicó a FM Estación Plus Crespo, “ambos animales tienen responsable identificado. Se revisó a las dos partes, teniendo el perrito víctima una lesión leve, en tanto que el perro agresor es un pitbull, siendo una raza potencialmente peligrosa”.

La familia que cuida por estos días al salchicha y afronta el tratamiento, se mostraron indignados por lo sucedido: “No es justo que una mascota no pueda tener un recorrido de esparcimiento, siendo que sale de collar, correa y a cargo de un adulto; sólo porque existen perros -que teniendo propietarios y siendo de razas potencialmente peligrosas- están sueltos, sin medidas de seguridad. El ataque podría haber sido a un niño o un adulto mayor, sin la fuerza necesaria como para detener su agresividad. Como gente que tenemos una mascota, sentimos un profundo sentimiento por todos los perros, sin importar su raza, el animal no es el problema. Sí el incumplimiento de las condiciones en que hay que tenerlos”, reflexionaron.

La legislación vigente fija condiciones de adiestramiento y sociabilidad que requieren los ejemplares comprendidos en “razas potencialmente peligrosas”, a lo cual sus propietarios están obligados; como así también cuidados especiales, entre ellos su desplazamiento con bozal en la vía pública.

Por estas horas, mientras el can agredido transita su período de recuperación, desde el seno de su hogar aguardan las medidas que desde las políticas públicas y la justicia, pudieren determinarse. El denunciante se expresó convencido en que "la prevención, el debido contralor y la eventual determinación de penas, son ni más ni menos que los ejes ejemplificadores para erradicar cualquier problemática social".