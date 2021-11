Federación Agraria Crespo se sumó a la movilización contra una usurpación rural

Este lunes feriado, la presidenta de Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, Mariela Gallinger, asistió a la convocatoria de ruralistas efectuada por las sociedades que las nuclean, ante un caso de usurpación de un campo de 23 hectáreas. El inmueble está ubicado en la zona Costa del Uruguay Sur, en el departamento Gualeguaychú, hasta donde llegó la dirigente crespense.

"Estábamos convocados para el mediodía y con nuestra presencia y banderas, acompañamos a la familia damnificada por esta usurpación", expresó Gallinger a FM Estación Plus Crespo, a instancias de regresar. En tal sentido, reflexionó: "Nuestra presencia fue más que nada para defender la propiedad privada, pedir que se respete la Constitución Nacional y la República, que hay que cuidarla. No hay que permitir que sigan avanzando estas situaciones y nos solidarizamos con esta familia, que es muy triste lo que están viviendo. Ellos no lo pueden creer. Tienen sus ropas, sus muebles, sus cosas ahí y no pueden acceder porque hay personas que le han usurpado el campo", lamentó.

"Tanto los productores como las sociedades, hemos participado para defender la propiedad privada", reafirmó la presidenta de FAA Crespo.