La Hna. Marisa partirá hacia un nuevo destino: "Es una gran alegría y una bendición"

La Hermana Marisa confirmó a FM Estación Plus Crespo que cierra el año con muchas expectativas por el desafío que se avecina y también con satisfacción por el camino recorrido en su paso por esta ciudad. "Todo tiene un comienzo y un fin. Sabemos que tenemos que estar disponibles para la Congregación, de manera que lo tomo como una nueva etapa. Es una gran alegría y una bendición, que acojo con el corazón. Hace 17 años que estoy en el Colegio Sagrado Corazón y llegó el tiempo de tomar vuelo".

La religiosa indicó que será "Coordinadora Provincial", por lo que llegará al Convento Cristo Rey, en Esperanza, Santa Fe.

"La elección y el cambio estaba demorada por la pandemia. Llegó la convocatoria de la Dirección General en el mes de julio, para tener finalizado el proceso a fines de septiembre y surgió esto", comentó.

Dutruel precisó que "quedan dos religiosas en Crespo. Somos tres, pero de alguna manera ya estoy en proceso de mudanzo y despedida, que la definitiva será a principios de año -seguramente para cuando arranque el ciclo lectivo-. Tenemos que reorganizar nuestras comunidades. Más de tres no va a haber acá, pero sí está el compromiso de sostener la comunidad de Hermanas. No vamos a dejar el Colegio, sino que seguirá siendo parte de la Congregación".

La Hna. Marisa lamentó que "es un realidad que en toda la Iglesia hay una escasez de vocaciones. Hay muchas hermanas mayores. Estamos en un momento difícil, porque es necesario que las jovencitas estén atentas y entregadas al llamado del Señor, sumado a que las familias entreguen a sus hijas. Es un momento muy particular de la historia de la humanidad. Dios sigue llamando, pero la respuesta es personal".

A modo de una primera despedida pública, en este anuncio de cambio de destino, Dutruel manifestó: "Agradezco a toda la comunidad, porque han sido los mejores años de mi vida, en el sentido de que en Crespo pasé mi etapa de juventud, de estar muy activa, con ganas de trabajar. Las familias del Colegio han sido mi familia y me sentí muy bien en esta ciudad. Aprovecho a pedir perdón si en alguna cuestión, con mis actitudes o decisiones he lastimado a alguien. Siempre actué buscando lo mejor para el Colegio y eso me da tranquilidad de conciencia. Sólo tengo un gracias profundo y me llevo esta experiencia como un precioso tesoro. Creo que los lazos y las experiencias van marcando la vida y eso es lo único que nos llevaremos de este paso por la Tierra. Estoy convencida que quien vive en el amor, lo tiene a Dios en el corazón", concluyó.