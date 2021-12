Entre Ríos adherirá al pase sanitario que implementará la Nación

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Lo dijo este martes al entregar dos nuevas ambulancias para el centro de Salud de Valle María y en el hospital Fidanza, y confirmó que "va a ser una obligación tener la vacuna para poder ir a espectáculos públicos, tanto abiertos como cerrados”.

En ese marco, opinó: “Yo entiendo que es una muy buena medida pedir el pase sanitario porque, si bien cada uno puede decidir si se aplica o no la vacuna, lo que no podemos perder de vista es que cuando hay eventos masivos y reuniones, es una obligación no sólo cuidarse a sí mismo sino también cuidar a los demás”.

“Las vacunas ha demostrado tener una altísima efectividad y queremos seguir teniendo el control de la pandemia por medio de la vacunación", completó Bordet.

El gobernador Gustavo Bordet entregó este martes dos nuevas unidades para el centro de Salud de Valle María y en el hospital Fidanza, donde adelantó que Entre Ríos va a adherir al pase sanitario de la Nación."En dos años estamos entregando más de 100 ambulancias en toda la provincia, con una inversión inédita en esta materia", destacó

Por otro lado, el gobernador destacó el desarrollo de la vacunación contra el Covid en Entre Ríos y dijo que más del 80 por ciento de la población entrerriana está vacunada, con más de dos millones de dosis aplicadas en toda la provincia. También dijo que se realiza la aplicación de terceras dosis “lo que permite tener una contención ante la posible circulación de otro tipo de variantes que están ingresando".