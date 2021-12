Rigen restricciones para presenciar Cañadita Central y Arsenal en la primera final

A partir de las 17:30 de este domingo, se jugará en Seguí la primera final de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña 2021, disputándose Cañadita Central y Arsenal.

Desde Comisaría Seguí se confirmó a FM Estación Plus Crespo, que en base a directivas emanadas de la superioridad, para el partido de Club Cañadita Central vs. Arsenal de Viale (final ida), los concurrentes al estadio no podrán ingresar con vehículos de ningún tipo, ni sillones, tampoco equipos de mate, pirotecnia, vengalas de humo, bombos ni elementos de percusión o banderas que excedan los 2 metros de longitud, como tampoco ningún elemento contundente que pueda ocasionar daños a terceros. Asimismo, no se permitirá la asistencia con camiseta de otro club que no sea del equipo que alienta el hincha.

También se aclaró que el público recién podrá ingresar al estadio desde las 16:00 y por razones de seguridad, no se podrá estacionar vehículos por calle Belgrano, ya que es la arteria entre ambos ingresos.