Cumplía una Probation y entró a robar: la Policía lo puso tras las rejas

Estacion Plus Crespo

A horas de despedir el 2021, efectivos de María Grande se desplegaron en torno a una vivienda, dado un episodio en desarrollo por el cual fueron convocados. El Jefe de Comisaría, Walter Ziegler, precisó a FM Estación Plus Crespo, que "alrededor de las 19:30, un llamado teléfonico alerta a la guardia de la presencia de dos sujetos en un domicilio de calle Carlos López al final, quienes habían irrumpido en forma violenta con intenciones de perpetrar un delito. Con la premura del caso se arribó a la morada, tomando conocimiento que minutos antes, un vecino de la damnificada junto a otro individuo -con un cúmulo de antecedentes-, habían golpeado a la puerta de la denunciante, pidiendo hablar con su esposo, no siendo un acto sospechoso, dado que uno de ellos se radica enfrente. Intempestivamente irrumpieron en la vivienda familiar. La damnificada reaccionó empujando a uno de los sospechosos hacia la calle, ocasión en la que éste la hace caer al suelo y le propina patadas. Para entonces y advirtiendo la proximidad del móvil policial, se retiran, no sin antes arrojar piedras a la vivienda en cuestión, logrando romper dos paños de vidrio".

Los uniformados brindaron inmediata asistencia a la mujer atacada, a la vez que se abocaron a la aprehensión de los acusados. Al respecto, Ziegler indicó: "Se implementó un dispositivo para cercar la zona más inmediata al domicilio, pudiendo detener a dos cuadras de ahí a uno de los partícipes quien habría sido el más violento, mientras que el otro huyó. No obstante, se encuentra correctamente individualizado y la Fiscalía determinará las diligencias a seguir".

El Jefe de la dependencia confirmó que la mujer -de 24 años de edad- fue trasladada al Hospital de la ciudad, a fin de recibir asistencia médica y poder determinar el carácter de las lesiones.

"Por disposición de la Fiscal en Turno, el aprehendido fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, quedando alojado y supeditado al Legajo instruido por el supuesto delito de Tentativa de Robo en flagrancia y Lesiones".

El detenido es un joven de 26 años de edad, radicado en María Grande, quien afronta más de 15 causas judiciales en el fuero penal. Incluso por una imputación acordó una Probation (Suspensión del Juicio a Prueba), la cual se encuentra en vigencia.