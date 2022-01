Precisan el estado de salud de los nuevos casos de Covid y las características del reciente pico de contagio

El repentino incremento de casos de Coronavirus en Crespo, motivó que el Ejecutivo Municipal convoque nuevamente al Comité de Emergencia Sanitaria Local, en forma ampliada. Tras la reunión mantenida en el atardecer de este martes, se dieron a conocer detalles de la realidad sanitaria de la ciudad.

Al respecto, el responsable de Salud Municipal, Dr. Marcelo Cerutti, indicó a FM Estación Plus Crespo: “A la fecha estamos con 71 casos activos (personas transitando la enfermedad), y con la particularidad de muy pocos internados. De los efectores privados, sólo en Clínica Parque hay un paciente internado en habitación común y desde lo público, en el Hospital no hay internados”.

Epidemiológicamente la variante Ómicron estaría alcanzando a esta población. Cerutti señaló que “este martes el Gobierno Nacional y Provincial han decretado la transmisión comunitaria de la cepa Ómicrom y creo que por la forma en que se está comportando la contagiosidad y los casos, creo que sí, sería la que está presente”. A ello, el director interino del Hospital San Francisco de Asis, Dr. Tufí Zuleiman, agregó: “Ha habido un aumento explosivo de casos, con síntomas que van de leves a moderados, y que mayormente no requieren internación o uso de camas de alta complejidad. No quita que debemos seguir con las medidas de cuidado personal. Por lo que se ha estado atendiendo, presenta síntomas de vías aéreas superiores, como dolor de garganta, cefalea, fiebre, polimialgia y ocasionalmente, tos seca más leve que lo que conocíamos anteriormente. Hay algunos con diarreas o vómitos, pero en cantidad mucho menos que antes y no aparece la pérdida de gusto u olfato”.

La ola anterior que atravesó la ciudad afectaba mayormente a personas en edad activa, pero esa condición se habría modificado, con tendencia a un descenso. Marcelo Cerutti señaló que “se registran pacientes de más baja edad, hasta los 40 años”. Por su parte, Zuleiman agregó: “Lo que es la Guardia de Covid del Hospital San Francisco de Asís pasó de atender 3 ó 4 casos la semana pasada, a 40 ó 50 en cuestión de días, y la mayoría ha sido gente joven”.

La preocupación y ocupación está centrada en un eje, sobre el cual el titular de Salud Municipal expresó: “Así como se comportó este pico en el país, se está dando en la ciudad. Inicialmente no se refleja la alta contagiosidad en un impacto en la internación, tanto en habitación común como en Terapia Intensiva. Hoy en el país hubo 80.000 contagios, que es una cantidad que nos impresiona, porque en la ola anterior hubo 40.000 a 45.000 contagios y ahora está duplicado. Pero hasta ahora no se traslada de la misma manera respecto de la ocupación de camas. Ese es el dato duro que tenemos que tener y no perder de vista. El nivel de internación y de mortalidad es lo que hay que seguir. Estamos en los primeros días, tarda unos días en hacer su impacto en cuanto a la letalidad, por lo que hay que tener una conducta expectante. No hay que dejar de cuidarse y ahora el objetivo es que no se sature la capacidad de internación”.

Finalmente, los médicos sostuvieron que “la vacunación nacional ha tenido su impacto” y en tal sentido indicaron que “en Crespo, de acuerdo al último corte evaluado -previo a la última semana de vacunación en diciembre, que fue de importante concurrencia-, se llevaban aplicadas unas 17.000 primeras dosis y unas 12.000 segundas dosis. En promedio, un 60% a 70% de la población se encuentra con al menos una dosis”.