Alejandro Azaad fue electo como Presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Antes de comenzar con el Orden del Día, Daniel Senger, pidió un minuto de silencio por las víctimas que se ha llevado la pandemia del Covid-19. También presentó un cuadro conmemorativo de Rubén Ceballos que estará presente en el salón de reuniones, junto con los cuadros de todos los presidentes que ha tenido nuestra Liga. Además, dio detalles de cómo siguen las investigaciones policiales con respecto al atentado que se produjo en la sede de nuestra Liga el pasado 30 de noviembre. Continuamente felicitó al campeón del y sub-campeón del Torneo Oficial, Atlético Arsenal y Cañadita Central, respectivamente.

Seguidamente se continuó a desarrollar los puntos de la convocatoria. Claudio Seimandi (Presidente de Unión Agrarios Cerrito) y Ángel Fratte (Presidente de Atlético Litoral) fueron los dos asambleístas designados para que aprueben y suscriban el acta al finalizar la Asamblea. Daniel Senger dio lectura del acta sobre la convocatoria e informó sobre la demora para realizar la AGO, respetando el punto dos y tres del Orden del Día.

En el punto cuatro, Senger leyó las memorias de la gestión que fueron aprobadas por unanimidad. También se expusieron los Balances N°63, concluido el 28/02/2020 y N°64, concluido el 28/02/2021, y el informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

El último punto establecía la elección de un nuevo Presidente del Consejo Directivo. Para lo cual se presentaron tres candidatos: Rubén Rezett, Edgardo Muller y Alejandro Azaad. Se formó la Junta Electoral con tres asambleístas: Marcelo Cangeri (delegado de Atlético Hasenkamp), Marcelo Lanzi (Presidente del Deportivo Bovril) y Osvaldo López (Presidente de Atlético Sarmiento). Senger explicó cómo se iba a desarrollar la votación. Para lo cual se dispuso de un cuarto oscuro, para que cada asambleísta pueda emitir su voto de forma secreta, y luego depositarlo en la urna.

La votación arrojó que Rubén Rezett obtenga tres votos y tanto Edgardo Muller, como Alejandro Azaad alcanzaron los nueve votos cada uno, por lo que se pasó a una segunda votación entre estos dos últimos candidatos. En la segunda votación, Alejandro Azaad tuvo 12 votos, mientras que Edgardo Muller obtuvo 9 votos. Por lo tanto Alejandro Azaad fue electo como nuevo Presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El flamante Presidente de la Liga, Alejandro Azaad, dijo lo siguiente: “Quiero dar las gracias a todos por estar acá, por hacer un acto eleccionario ejemplar. Este es el momento más importante de mi carrera deportiva. Como dije, es una Liga que necesita de todos los clubes. Necesita del trabajo, del diálogo, de la apertura de todos. La Liga no viene pasando sus mejores momentos, pero les aseguro que entre todos podemos cambiar esto. Tenemos que mirar siempre para adelante y creer en la unidad de los clubes. Tenemos un potencial de Liga que no lo tienen nadie, somos la Liga más importante de la provincia, pero no hay un Presidente o un Consejo Directivo que haga las cosas si no tiene el apoyo de quienes son los verdaderos dueños de esta Liga, que son los clubes”.