Matías Zapata: “Con el correr del tiempo le vamos a dar la magnitud al campeonato obtenido”

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Matías Zapata, director técnico del flamante equipo campeón de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, comentó las sensaciones del título obtenido: “seguramente que con el tiempo le vamos a dar la magnitud al logro obtenido. Hoy ya estamos hablando cuando arrancar las prácticas de vuelta para el otro torneo y organizándonos un poco con eso, así que es como que no te da mucho tiempo. La idea es tratar de disfrutarlo el mayor tiempo posible, pero por ahí el ritmo de vida que tenemos hoy hace que vayamos pensando en otras cosas también, pero sin duda lo que más nos sorprendió fue la cantidad de gente que nos acompañó, la cantidad de gente que nos esperó. La verdad que sorprendido gratamente por todo eso. El hecho de ver a la familia, porque en realidad el club es eso, ver a mi viejo, mi gurí, mis primos, Mauro lo mismo, Mariano lo mismo. Estaba toda la familia de todos los jugadores y también ver lo que ha hecho Sebastián (Prediger) en el club, la verdad que es muy gratificante, genera mucho orgullo de ser parte de esto en el lugar que nos tocó. Así que, sin duda, el lograr ver felices a nuestros seres queridos no tiene precio”.

En cuanto al aporte de Sebastián Prediger para lograr el título aseguró: “Seba aportó todo, él tiró encima su experiencia, su liderazgo de grupo. No nos olvidemos que viene siendo capitán en todos los clubes de AFA donde ha estado, tiene un manejo de grupo espectacular y además conduce desde el ejemplo y la humildad. La verdad que no recuerdo, pero creo que no faltó a ninguna práctica. Pero además es con las ganas con las que entrena y obviamente con la exigencia que entrena. Porque, así como les exige a los compañeros, nos exige a nosotros en el cuerpo técnico, a los profes, a los dirigentes, él anda atrás de todo, es incansable. La verdad que tiene otra cabeza y nos obligó a todos a crecer obligados. Es el motor de todo esto Sebastián”.

Sobre el comienzo de este proyecto, no esperaban resultados en el corto plazo: “los resultados llegaron mucho más rápido de lo que esperábamos. La idea nuestra era empezar a armar un proyecto a largo plazo y paralelamente con un montón de obras que se están haciendo y mejorando. También cambiar las formas de entrenar porque creíamos que más adelante eso iba a tener sus frutos. Con el mismo plantel y con los chicos que se van fogueando. Por eso, cambió la forma de entrenar la sub 17, la sub 20 y la primera. Un poco más serio, no porque antes no se venía haciendo, sino que fue un compromiso más fuerte. En ese proyecto sin duda la idea es mejorar al club, pero sobre todo a los chicos del club. Ir llevándolos de a poco. No nos imaginábamos hoy estar jugando una final y menos salir campeón. Nos pusimos como objetivo llegar lo más lejos posible, pero en realidad la idea sigue siendo otra, que es la de permanecer en los primeros planos todos los torneos. No una vez salir campeón y después desarmarse, sino armar una base sólida propia que tenga el club”.

La categoría Sub 20 del Verde fue subcampeona y la Sub 17 tuvo un buen desempeño, al respecto manifestó: “la Sub 20 es un grupo que la mayoría jugó el provincial y viene de salir campeón en Sub diecisiete. Son un grupo que viene ya fortalecido, esos chicos yo creo que ya le queda nada para jugar en primera. La sub diecisiete la verdad que jugó muy bien este torneo, no tuvo los resultados en el cruce, pero había ganado la zona tranquila. De los tres planteles mayores, creo que era el que mejor jugaba. Pero más allá de eso, en la etapa formativa lo que estamos buscando es otra cosa. Es preparar los chicos para primera y creo que estamos re bien encaminados. Este próximo torneo creo que nos va a dar la espalda para ampliar la base y subir más chicos más rápido todavía al haber ganado este campeonato”.

Consultado por la forma de jugar del plantel campeón afirmó: “me representa como juega el equipo. A partir de los cruces creo que el equipo cambió la forma, jugó bien pero no jugó tan lindo ni tan vistoso. Es un equipo que no te regala absolutamente nada. Es cuestión de verlos cómo están después de la final. Hay cuatro chicos que terminaron lesionados, pero lesionados en serio. Dos de ellos terminaron en cancha, no salieron. Y dos tuvimos que sacar, pero ninguno dice nada y todos van a entrenar y todos quieren estar. Entonces el nivel de compromiso y la entrega que tiene el equipo lleva a que la gente lo vaya a ver. Más allá del resultado ya lo iban a ver mucho tiempo antes por la entrega que tenía. Así que desde ese punto me siento muy representado por el equipo”.

Por último, destacó el mejor momento del plantel en el campeonato: “el plantel varió mucho. Arrancó muy bien, teníamos mucha circulación, triangulación, jugábamos bien las primeras fechas y bajamos mucho el nivel en la última fase. Está bien que se nos vinieron muchos partidos difíciles consecutivos. Arsenal, Cañada, Cerrito, y después nos tocó Cultural. Creo que en esa seguidilla arrancamos con Arsenal en el mejor partido que jugamos y empezamos a bajar y después levantamos mucho con Atlético Hernandarias y creo que el mejor partido fue de visitante contra Atlético María Grande, hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos todo bien y la verdad que para mí fue de lo mejor. Pero bueno, tuvimos pasajes muy buenos en varios partidos, pero si me das a elegir un partido, creo que contra Atlético María Grande de visitante fue el mejor momento nuestro”.

También dejó lugar para agradecimientos: “agradezco a mi familia, siempre mi familia que son los que me aguantan. Y al club, a los chicos, a todos los que están ahí, que me dan un lugarcito para disfrutar de mi club que tanto quiero y en vez de ir a buscar gente de afuera confiaron en nosotros. Sobre todo, en esta etapa, en la vuelta de Seba. Y también al cuerpo técnico, a Mariano y a Mauro que creo que han hecho un laburo enorme. Así que agradecerles a ellos y a todos los que han aportado desde su lugar. Ahora hay gente que está por ir a arenar, apenas salimos campeones, estamos festejando, y ahora van a ir a arenar la cancha. No paran nunca y gracias a ellos nosotros podemos también laburar un poco mejor”.