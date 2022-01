Si explotó el verano, explota la Fiesta Provincial de la Cerveza en Crespo

Estacion Plus Crespo

La 49ª Fiesta Provincial de la Cerveza se proyectó en dos noches, aunque las inclemencias del tiempo impidieron que se desarrollara la totalidad del evento previsto el sábado pasado. Es por ello, que todas las expectativas están puestas en la noche central, que tendrá lugar a partir de las 21:00 de este 22 de enero.

Walter García, presidente del club anfitrión, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Esperamos que esta vez el tiempo nos acompañe, como para poder desarrollar todos los atractivos que tenemos planificado. A partir de las 23:00 dará comienzo el espectáculo artístico sobre el escenario, en el que estarán Los Binder, Tacuma, Los Gringos del Volga, La Cumbiambera y Cuento Viejo. Esperamos también que esta noche pueda el Grupo Coreográfico Edelweiss abrir los shows, ya que en la oportunidad anterior por cuestiones de salud no tenían la totalidad del ballet disponible y no pudieron hacer sus bailes".

Música de diferentes géneros, diversión, sabrosa gastronomía y cerveza bien helada, son los atractivos de esta edición 2022, que pretende reunir a las familias y los grupos de amigos de Crespo y zona. Al respecto, Ezequiel Carlson precisó: "Somos conscientes de los tiempos en que vivimos y no queremos que la entrada sea un impedimento para asistir e incluso, que el público abone un módico ticket y pueda aprovechar su dinero para disfrutar de los platos típicos, la cerveza artesanal o industrial, comprarse algo en los puestos de exposición y demás. La entrada general tiene un valor de $400, mientras que los socios abonan sólo $200, y en todos los casos, los menores de 16 años ingresan gratis".

El menú alemán está presente como cada año, con el particular sabor de Club Unión, pudiendo los comensales disfrutar de una cena en el comedor que se dispone sobre la cancha de básquet; como así también habrá un sector de comidas al paso, para degustar en el campo de juego.

Para comodidad de los papás, la organización creó una vez más la zona de juegos infantiles, al cuidado de adultos.

Cabe recordar, que aquellos que hayan abonado su entrada el sábado 21 -noche que debió suspenderse-, podrán canjear su entrada por un pase libre para esta noche, presentándose a partir de las 20:00 por la secretaría del club.

En medio de jornadas agobiantes, la Fiesta Provincial de la Cerveza potencia sus ofrecimientos, para disfrutar de una fiesta popular bien veraniega.