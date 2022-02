“Autotest de Covid”: Ya está disponible en farmacias de Crespo

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

La farmacéutica Claudia Wiliezco explicó a FM Estación Plus Crespo que “desde que se conoció la noticia hace unos días hubo bastante interés por parte de la gente, de tener la posibilidad de hacerse personalmente el test de Covid, y entonces desde hace varios días teníamos consultas”.

Señaló que “El costo del test es de $ 1650 y se puede comprar en forma personal, o si la persona está aislada puede venir alguna otra persona y comprarlo, siempre suministrando los datos del paciente. La persona que lo va a utilizar debe aportar datos como: número de DNI, E-Mail, sus datos personales, fecha de nacimiento, etc. Si lo busca una tercera persona, para un paciente aislado o sospechoso, deberá llenar esta planilla con los datos del paciente que lo utilizará”.

“El autotest es muy sencillo de usar y viene con un instructivo. Trae un hisopo para ser utilizado en nariz o saliva, luego ese hisopo se introduce en un recipiente con una solución y se agita unos segundos. Algunas gotas de ese líquido se colocan sobre una varilla de test. El resultado está a los 15 minutos aproximadamente”.

Wiliezco aclaró que “Sea resultado positivo o negativo, se apela a la responsabilidad del usuario de informar a la farmacia cual fue el resultado del test, y si no, con los datos que tenemos de las planillas que han completado deberemos contactarlo para hacer el seguimiento”.

Señaló que “Es la farmacia la que deberá seguir el control del paciente e informar a las autoridades sanitarias cual fue el resultado del test”.

Finalmente la farmacéutica aclaró que “es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección”.