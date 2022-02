Sarmiento arranca puntero de la Copa Ciudad de Crespo

Estacion Plus Crespo

Este domingo, comenzó la Copa Ciudad de Crespo, torneo que se disputa entre los equipos locales de fútbol.

A instancias de ponerse a rodar la pelota, estuvieron en la cancha Juan Diego Elsesser -secretario de Servicios Públicos-, y Aníbal Lanz -subdirector de Deportes-, atento que la competencia es organizada por la Municipalidad de Crespo. De acuerdo a la transmisión de FM Estación Plus Crespo, el partido de Primera se jugó prácticamente por completo bajo la lluvia, adoptándose medidas especiales por la inclemencia.

Resultados Sarmiento vs. Unión

Sub 17: 0-0

Sub 20: 1-0 (gol de Facundo Schonfeld)

Primera: 0-0

La jornada también contó con encuentros amistosos en categorías 2013, '14 y '15, y en fútbol femenino.

Tabla de Posiciones

Sarmiento 5

Unión 2

Cultural 0

Lo que se viene

⚽ Segunda fecha a disputarse el 6 de marzo: Unión vs. Cultural, en el estadio mundialista 25 de Agosto.

⚽ Tercera fecha prevista para el 13 de marzo: Cultural vs. Sarmiento, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.