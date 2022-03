Giménez y Piedrabuena: "Gobernar no es sólo construir, sino mantener lo hecho"

Al cierre de la apertura de sesiones ordinarias, ediles del Frente Justicialista Creer Entre Ríos apuntaron cuestiones vinculadas al discurso del intendente. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Giménez manifestó: "En mi opinión particular, me pareció demasiado extenso, un detalle muy pormenorizado de las acciones que se han llevado a cabo durante el año pasado. Al margen de ello, hay aspectos que se han dejado pendientes de dar a conocer, como las obras que no se ejecutaron. Por ejemplo, cuadras de pavimento por consorcio, que estaban previstas y no se ejecutaron en la totalidad de lo presupuestado; un canal de desagüe al final de calle Alsina, que tampoco se terminó; y así otras obras que tampoco se ejecutaron".

"Se hace referencia a un superavit millonario, cuando vemos que faltan obras en beneficio de los vecinos, sobre todo los de barrios periféricos, que esperan mejor iluminación, trazado de calles y si no se puede llegar con el asfalto, hacerlo con cordon-cuneta, un buen embrozado. Todos quienes transitamos la ciudad notamos el deterioro de la trama vial. Gobernar no es sólo construir, sino mantener lo hecho. El municipio no es una empresa que tiene que generar superavit, lo conveniente sería invertir el dinero en obras que hacen falta, como el estado de las calles", analizó Giménez.

Por su parte, la edil Piedrabuena adhirió y ahondando en esa línea de pensamiento, manifestó: "No sólo se trata de anunciar obras nuevas, sino mantener lo que está. Recibimos el planteo de vecinos por el estado de las calles, por los pastos, pintura y cuidados que requieren los espacios públicos. Está bueno crear, pero hay que mantenerlos después".

En otro orden, sañaló que "el bloque estará siguiendo de cerca lo que tiene que ver con anuncios que se realizaron sobre viviendas y otras cuestiones de interés para nuestra ciudad".