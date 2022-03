Los tres motivos que hicieron disparar el precio del huevo

Estacion Plus Crespo

El huevo es un noble y versátil alimento, que los argentinos tienen bien presente en su ingesta y nutrición diaria. Sin embargo, en las últimas semanas los consumidores han advertido una suba de precio, que acompaña a la realidad que atraviesan otros insumos de la canasta básica, pero que responde a un cuadro de situación propia. El productor Raúl Fischer, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Es una consecuencia de lo que se vivió en los dos años más recientes. En el 2020 hubo mucha producción, alcanzando récord histórico en cantidad, con mucha ganancia y ese dinero se reinvirtió. Los productores ante ese escenario de bonanza, pusieron más galpones, compraron más gallinas, se apostó más fuerte a la producción y así nos encontramos con un cuello de botella en el 2021: producir mucha cantidad de huevos, mientras que la demanda se mantiene igual. En el país se consume un promedio de 300 huevos por habitante/por año y entonces empezó a sobrar. Por eso primeramente, durante el año pasado, bajó el precio y estaba más económico. Por la abundancia, estaba a un costo que significaba que el productor soportara el aumento de los cereales, la inflación, y así llegamos a finalizar el 2021 muy asfixiados económicamente. Ya en enero y parte de febrero del 2022, se afrontó la ola de calor que causó una mortandad impresionante de gallinas. A nivel país, se estima que unas 6 millones de gallinas murieron y como el productor venía de una situación pobre de rentabilidad, no repuso. Algunos cerraron galpones, los dejaron vacíos y otros siguieron pero no compraron gallinas nuevas por escasez de recursos. Continuaron con animales viejos, que ya ponen menos cantidad. Entonces estamos por estos días, con falta de mercadería, que es lo que provocó el aumento de precio".

"En este momento el stock está en un límite. Está abastecido el mercado de manera ajustada, no hay excedentes. Es decir, si creciera un poco la demanda o se produce otro pico de calor, no alcanza. No se vislumbra que habrá sobreoferta", resumió el productor.

La comercialización del huevo conlleva una cadena más acotada que otros productos. En término de valores, Fischer especificó: "El productor está entregando a $4.000 el cajón, con maple incluido. Son $100 de envase, quedando a $3.900 las 30 docenas de huevo grande. Eso hace deducir al fraccionarlo, que está a $325 el maple. No hay demasiada diferencia con el huevo mediano, que queda a $3.700 el cajón y por ende, a $308 el maple".

En tal sentido, analizó: "Comparado con la carne roja o el pollo -por ser de similares características proteícas-, el huevo aún es acceible. Todavia tiene un pequeño margen de aumento que se le podría aplicar, pero no mucho, porque los salarios están bajos. El país está mal económicamente y debemos ser conscientes de que en consecuencia, la capacidad del sueldo se le achica mucho al asalariado, no le da para pagar aumentos de mercaderías y empieza a consumir menos de lo necesario".

Sin entrar en definiciones apresuradas, Fischer comentó: "Es difícil vaticinar cómo o cuándo se va a estabilizar la situación, porque ahora apareció el aumento de precio del cereal por la guerra, se está aguardando lo que ocurra con el acuerdo del gobierno y el FMI, la decisión que haya sobre las tarifas de energía. Es un panorama complicado, en el que sabemos lo que cobramos hoy, pero no podemos afirmar cuánto estará el huevo mañana. Ojalá se solucione todo y volvamos a las buenas épocas que hemos sabido tener", concluyó.