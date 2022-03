8M: Mujeres y disidencias marcharon este martes en Paraná

Con una marcha que partió de la Plaza 1° de Mayo y culminó frente a Casa de Gobierno, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no binaries de Paraná y la Multisectorial de mujeres entrerrianas exigieron, entre otras cuestiones, la declaración de la emergencia nacional por violencia de género con presupuestos reales y acordes a la situación de cada región.

"Paramos haciendo nuestra una herramienta de lucha política desde un feminismo popular anticapitalista, antirracista y anticolonial. Paramos y volvemos a tomar la calle para expresarnos y que nuestras voces se escuchen", indicaron en el inicio del documento leído en la explanada de la Casa de Gobierno, luego de que la marcha que partió de la Plaza 1° de Mayo recorriera las principales arterias de la ciudad.

Entre las demandas escuchadas, la principal fue la declaración de la emergencia nacional por violencia de género con presupuestos reales y acordes a la situación de cada región; así como también un Salario Básico Universal "para garantizar una remuneración al trabajo doméstico y de cuidados para todas las personas feminizadas, no solo para quienes estamos en organización".

También exigieron por "la efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo", la implementación de la ESI, con presupuesto y profesionales acordes, "para prevenir y erradicar las violencias y los abusos en las infancias".

Durante el documento leído también se plantearon los motivos por los que las mujeres de todo el país decidieron parar hoy: la precariedad, la explotación y el acoso laboral, el trabajo doméstico y de cuidado familiar no remunerado y por la existencia del aborto clandestino y su criminalización.

"Paramos por todos los derechos que nos faltan: tierra, techo y trabajo. Paramos porque en las zonas rurales y barrios populares vivimos sin servicios básicos, sufrimos la exclusión y el abandono del Estado. Todos los días sostenemos a nuestras familias y comunidades con trabajo. Paramos porque hacemos lo que el Estado no hace, estamos donde el Estado no está. Sin embargo, no tenemos reconocimiento", insistieron.

La marcha también exigió justicia para los feminicidios aun impunes en la provincia como el de Gisela López, Jésica Dos Santos, Lucía Torres Mansilla, Rucu Silva, Verónica Lescano, Eliana Ledesma, Stella Maris Castaño, y Noemí Guadalupe Suárez.

Además, exigieron el cese de la violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales: "usticia para todos los casos de feminicidios y travesticidios. Justicia por el asesinato de Gilda Klocker y el travesticidio en manos de las fuerzas policiales de Vicky y el travesticidio social de Vero Lescano. Exigimos también la aparición con vida de Tehuel", agregaron.

APF Digital