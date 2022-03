Fuerte choque de automóviles en Ruta 131

Estacion Plus Crespo

Personal policial y de emergencias de Libertador San Martín acudieron hasta la Ruta 131, en el tramo que une Crespo y esa localidad, para asistir a los involucrados de un siniestro vial.

Supo FM Estación Plus Crespo que el impacto fue protagonizado por dos vehículos, tratándose de un Fiat Uno y un Ford Focus. Afortunadamente, las personas involucradas no revestirían gravedad. Una mujer -que viajaba de acompañante-, sería trasladada al Hospital de Crespo, para una atención preventiva. No descartándose el traslado de un conductor, el cual tampoco presentaría lesiones de relevancia.

Bomberos Voluntarios de Crespo se hicieron presentes en el lugar para brindar asistencia y dejar en condiciones la cinta asfáltica.

En el lugar, trabajan efectivos policiales para establecer las características del fuerte choque.

-AMPLIAREMOS-