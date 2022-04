El gobernador de Mendoza se sumó a las críticas al Indec por los datos de pobreza

Suárez pidió que no se distorsione la información por "cuestiones políticas". En Corrientes, Valdés también había lanzado cuestionamientos similares.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, puso en duda hoy los índices de pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), mientras pidió no se "distorsione la información por motivaciones políticas".

El mandatario cuyano reaccionó sobre los índices difundidos por el organismo en cuanto al Gran Mendoza, que en el ítem pobreza supera al promedio nacional, a tono con su par de Corrientes, Gustavo Valdés, que tuvo cuestionamientos similares sobre esos datos, aunque por razones inversas.

A nivel nacional, el índice de pobreza retrocedió al 37,3% en el segundo semestre del año pasado, por debajo de la medición del primer semestre, cuando fue de 40,6%, mientras que se había registrado 42% de igual semestre de 2020.

No obstante, en el Gran Mendoza el 44,6% de las personas fue considerada pobre y el 7,2% indigente durante los últimos seis meses del 2021.

"Esperamos que las instituciones sean serias y que no se distorsione la información por cuestiones políticas", expresó Suárez durante el acto por el aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas en la Casa de Gobierno.

"Me llama la atención sin lugar a dudas. No quiero adelantar una opinión concreta y contundente porque estamos estudiando esos números. Ha crecido el empleo en la provincia, por lo que algunos datos resultan contradictorios en sí mismos. Como el caso de Corrientes y otras provincias, estamos revisando esos índices", sostuvo Suárez.

El gobernador mendocino hizo mención a los cuestionamientos que también realizó su par correntino a los datos de pobreza difundidos por el Indec.

Es que en el Gran Corrientes (capital y adyacencias) ese índice se ubicó en 27,3% en el segundo semestre de 2021, lo que implicaría una reducción de más de 15 puntos con relación al 42,9% que se había computado en el mismo período de 2020.

"Yo no creo en ese número, creo que puede haber un error censal, creo que nosotros estamos en un 41% de pobreza según nuestros informes", sostuvo Valdés. "La situación no está fácil, no puede ser que bajemos 15 puntos en este difícil contexto económico y de inflación", agregó.

Tras las declaraciones del mandatario litoraleño, el Indec dijo que los procesamiento de los datos "son correctos", aunque señaló que someterá a revisión la toma de las muestras.





Noticias Argentinas