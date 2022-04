Brigadistas secuestran trasmallos tres telas en Paraná Campaña

Estacion Plus Crespo

Efectivos de la Brigada Paraná de la Dirección de Prevención Delitos Rurales practicaron un procedimiento conjunto con los uniformados del Puesto Caminero Santa María, en el marco de la Ley Provincial de Pesca Nº 4892.

El jefe de la repartición especializada, Crio. Leandro Peralta, indicó a FM Estación Plus Crespo que "se interceptó a una camioneta Renault Alaskan, que transitaba por Ruta 12 a la altura de Colonia Crespo, cuyo conductor transportaba 3 trasmallos tres telas, aludiendo ir a pescar. Al momento del contralor, se detectó que el hombre no contaba con Licencia de Pesca comercial ni deportiva, además de haberse advertido la irregularidad mencionada de un medio no habilitado".

El funcionario hizo saber además, que "en el lugar se labraron las actas pertinentes para su eventual sanción, procediéndose además al formal secuestro de los 3 trasmallos tres telas, de unos 50 metros cada uno".