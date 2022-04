Crespo: ¿A qué se debió el corte de agua en dos jornadas?

Martes y miércoles se registraron horas sin el suministro de agua corriente, sobre lo cual el Secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Trabajamos en un caño de 200.000 litros, que es del ramal maestro de la ciudad, por eso hubo que apagar muchos pozos y se vió afectada casi toda la ciudad. Fue un desperfecto en la curva, que es electrosaldada. Precisamente se abrió una de las soldaduras, rotura que no es habitual, de ahí que ese material no es fácil de conseguir. El martes estuvimos averiguando en Entre Ríos y Santa Fe para conseguirlo. A la tarde pusimos una curva provisoria, para reanudar el servicio y a primera hora de este miércoles fuimos a Santa Fe a buscar el repuesto y empezar a cambiarlo".

Al margen de ser una avería poco común, el funcionario agregó: "Es falla del material y desgaste. Tenemos stock de repuestos para la cañería, pero no para las curvas, porque es poco frecuente tener que reemplazarlas y se consigue por encargue. Ahora conseguimos una curva enteriza, de mejor calidad, para evitar que vuelva a ocurrir".

Dirigiéndose a la comunidad, Elsesser manifestó: "Pedimos las disculpas del caso y agradecemos a los empleados municipales, que siempre estuvieron predispuestos a trabajar en la solución".

El trabajo se realizó en la intersección de Arnoldo Janssen y Entre Ríos, punto donde no se pudo comenzar con las tareas desde un primer momento. Al respecto y anticipando una necesidad de acuerdo, el secretario municipal indicó: "Por ahí pasa la red de gas y el martes tuvimos que esperar hasta las 15:00, para que GasNea nos mande la intersección. No podemos cavar sin tener la intersección de gas. Es un punto que también hay que solucionar, ya que para las obras planificadas, nos dan la interferencia; pero cuando se trata de urgencias -como esta ocasión-, no podemos solucionar nada si GasNea no nos da la interferencia".