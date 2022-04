Alberto Fernández puso en marcha la Estrategia Federal de Salud Mental

Estacion Plus Crespo

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, en el barrio porteño de Parque Patricios, la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental que buscará garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las etapas de la vida, incrementará la capacitación de recursos humanos en el área, y proveerá dispositivos para la externación y la inserción laboral, con una inversión para el área que pasará de 3.700 millones de pesos a 7.700 millones.

“En salud mental no hay vacunas. En salud mental hay acciones. Y el Estado trabaja en una una recuperación integral de la sociedad en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica porque durante la pandemia se generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento”, dijo el presidente Alberto Fernández en la presentación de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental que se hizo en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, centro de referencia nacional para esa problemática en el país.

Y hablaba de lo que dejó la pandemia ya no en el cuerpo, sino en el alma.

“La salud mental fue durante muchos años un tema tabú. Cada persona tiene que saber que no está sola y no podemos hacer más oídos sordos a ese problema”, afirmó en un discurso en el que aclaró que dada su seriedad no iba a improvisar, sino a leer.

Más de mitad de la población argentina manifestó haber sentido algún padecimiento psíquico durante la pandemia, según los resultados preliminares de una serie de investigaciones sobre salud mental y coronavirus que está haciendo el Conicet, confirmó a Télam una alta fuente de Casa Rosada.

Líneas de la estrategia:

-Mediante un trabajo con las 24 jurisdicciones, se trabajará para crear dispositivos de cuidados de la urgencia y guardias interdisciplinarias 24 horas.

-En lo que respecta a todos los hospitales nacionales, se va a realizar la implementación acorde al modelo del Hospital Bonaparte, con especialización en salud mental y consumos problemáticos.

-Se ampliará el sistema de la red asistencial por Telemedicina para realizar interconsultas profesionales en el abordaje de casos complejos en las provincias que establezcan convenios con la Estrategia.

-Se duplicará la cantidad de efectores del primer nivel de salud que recibirán Botiquines REMEDIAR Salud Mental, para llegar, en una primera etapa, a 350 en todo el país.

-Mediante el Programa “Entre varios en barrios”, se creará un operativo territorial de alcance nacional, a través de equipos interdisciplinarios de salud mental para la promoción, prevención y atención en salud mental comunitaria.

-Se incorporarán 12 nuevas Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM) llegando a las 24 jurisdicciones.

-Se creará una especialidad en Salud Mental Comunitaria. Esto fortalecerá la formación de recursos humanos especializados en salud mental comunitaria, para el abordaje de problemáticas de forma interdisciplinaria acorde a la Ley Nacional de Salud Mental.

-Se creará un programa para el fortalecimiento de la red asistencial para el abordaje intersectorial en la atención integral de los consumos problemáticos.

-Se fortalecerá en las provincias la implementación de la Ley de Prevención del Suicidio.

-Se realizarán capacitaciones a todo el personal de la Administración Pública Nacional para el conocimiento de la Ley de Salud Mental.

-Se crearán espacios de acompañamiento profesional en el primer nivel de atención para el abordaje integral en salud mental al colectivo LGBTIQ+.

-Se continuará con las capacitaciones sobre salud mental en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.

-A su vez, se transferirán fondos a las provincias conforme al uso de las prestaciones de salud mental en el marco del Programa SUMAR. Hoy hay un total de 31 prestaciones para salud mental: 11 nuevas en la línea de cuidado COVID-19.

-Para potenciar las acciones ya desarrolladas e impulsar nuevas la inversión en salud mental pasará de 3.700 millones de pesos a 7.700 millones. Representa un 107 por ciento de aumento en relación al presupuesto actual.

Junto a otros Ministerios:

-En el marco de los programas en curso del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se construirán casas para pacientes en proceso de externación y se avanzará en la readecuación de hospitales monovalentes a otros integrados con la comunidad.

-Se proyectan más de 2.000 casas para ser utilizadas como dispositivos habitacionales para la externación.

-Junto al Ministerio de Obras Públicas, se propone continuar con la estrategia de Nodos de Cuidado en Red a través la combinación de construcción de nuevas locaciones con incorporación de recursos humanos de Nación.

-Junto al Ministerio de Cultura, se dará inicio al ciclo “Salud en Escena” que promueve funciones exclusivas de obras teatrales vinculadas a la salud y su posterior mesa-debate con los hacedores y referentes de los sistemas de salud.

-Junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se creará un programa para la inclusión productiva y el fortalecimiento de emprendimientos socio-laborales que promuevan la participación de personas con padecimientos subjetivos, en pacientes internados como en proceso de externación.

-Junto al Ministerio de Educación se trabajará en la actualización de los contenidos de programas de carreras de grado afines a la Ley Nacional de Salud Mental en universidades en base a lo estipulado por el artículo 33 de dicha ley.

-Se promoverá y fortalecerá la inclusión de equipos para mejorar el acceso a la salud mental en todos los niveles educativos a través de la articulación con el Ministerio de Educación. En la línea de los programas de abordaje de infancia y adolescencia, se agrega el abordaje en la universidad para acercar equipos de salud en los establecimientos educativos.