Mario Meuli: "Pretendemos igual remuneración por igual tarea, equiparados con los choferes de AMBA"

El secretario general adjunto de UTA Seccional Entre Ríos, Mario Meuli, explicó a Estación Plus que un chofer de cualquier provincia percibe $29.000 menos que uno de AMBA, por la misma actividad. En Entre Ríos, unos 850 conductores de ómnibus sostienen el paro acordado.

Estacion Plus Crespo

Pese a la Conciliación Obligatoria, diferentes Seccionales de UTA del país ratificaron que igualmente llevarían adelante el paro de media y larga distancia previsto a partir de las 00:00 de este martes. En relación a esa postura -a la que adhirió Entre Ríos-, el secretario general adjunto de la Unión Tranviarios Automotor, Mario Meuli, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Desde el Consejo Directivo Nacional no tenemos información respecto de que si nuestra institución ha sido notificada, por lo que el paro sigue en pie, con movilización en cada sección gremial de las provincias. Estaremos acatando y dispuestos a avanzar en la negociación cuando seamos notificados".

"Esperamos que se pueda destrabar la paritaria, ya que venimos conversando desde enero sin llegar a resultados positivos. Cada parte ha expresado sus necesidades. Los empresarios aducen que no tienen el dinero suficiente como para afrontar la paritaria y ahí estamos trabados", comentó y agregó: "Sabemos que el Estado debe girar los subsidios de marzo y abril, pero eso no es justificativo para nosotros, porque está en juego el ingreso para las familias. La pelea no es con Provincia ni Nación -que inyectan subsidios-, y que de última es una discusión entre ellos. Nuestro reclamo es a los empresarios. Nos sentamos con ellos a buscar la solución. En el último período, notamos que mensualmente se está reactivando la demanda en los servicios. Vemos que los pasajeron son más, aún falta restablecer líneas, pero es una situación que requiere del compromiso de todos".

Meuli se refirió a las pretensiones que tiene el sector, que se centra en igualar los salarios: "En cada provincia el trabajador percibe un básico inicial de $100.000, por lo que hoy la diferencia de sueldo entre un chofer de AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) y uno de las provincias, es de $29.000. Estamos esperando los resultados de las paritarias, como para llegar a fines de agosto a un básico de $150.000. La idea es no cerrar por debajo de la inflación, como para que cada trabajador no pierda el poder adquisitivo".

Ahondando en esa línea de pensamiento, el dirigente gremial sostuvo que "Si tanto se jactan que hay un sistema federal de transporte, este reclamo estaría en ese marco. Pretendemos igual remuneración por igual tarea, que es un derecho constitucional. Estamos a la espera de lo que se resuelva y le pedimos disculpas al usuario. No ha sido un paro sorpresivo, sino anunciado, porque desde enero estamos con las gestiones que evitaran llegar a este punto".

"En Entre Ríos tenemos 1.700 afiliados y lo que se acuerde para choferes estaría alcanzando a la mitad", refirió Meuli y anticipó que "restará después acordar lo propio para los choferes de larga distancia".