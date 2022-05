Comadrejas en Crespo: Municipio pide no matarlas y ofrece jaulas tramperas

Vecinos de diferentes barrios han visualizado comadrejas en las últimas semanas, lo cual causa distintas reacciones, principalmente dependiendo del caudal de información con que se cuente sobre este animal. Sin embargo, también han aparecido sin vida en la vía pública, lo que insta a tratar el tema en términos colectivos.

La médica veterinaria Andrea Colombara, titular del Área de Salud Animal de la Municipalidad de Crespo, expresó a FM Estación Plus Crespo: "En los últimos días hemos recibido con mayor frecuencia avisos sobre la presencia de comadrejas dentro de los domicilios. No hemos establecido ningún patrón específico de zonas, porque hubo casos en distintos puntos, tanto en el radio céntrico como en barrios periféricos. Nosotros estamos ofreciendo jaulas tipo tramperas, para poder atraparlas y liberarlas en el campo. De hecho, ya lo hemos estado realizando. Los vecinos deben comunicarse al Área, al teléfono 4951160 - interno 119 y coordinamos llevarle la trampera al domicilio. Se les explica cómo activarla, que es básicamente con alimento, por lo general verduras o carne, y una vez que se atrapa, nos avisan para que busquemos la jaula con la comadreja y nos encargamos de dirigirnos al campo para liberarla".

En cuanto a las apariciones que registra el espacio municipal, la profesional comentó: "La mayoría son animales jóvenes, de tamaño medio. No hemos encontrado crías pequeñas. Sí se da la particularidad de que se mueven en pequeños grupos, por lo que dondeaparece una, habitualmente andan cerca algunas más. Están bastante urbanizadas, se adaptaron un poco a nosotros".

Colombara sostuvo que "su comportamiento es inofensivo al estar en cercanías de las personas. Por lo general, ellas nos tienen más miedo a nosotros que al revés. Suelen irse ante la sola presencia humana. No atacan, salvo que se sientan en peligro o adviertan que están por hacerles daño. Si tenemos alguna mascota en nuestros hogares, cuando éstos intentan correrlas, también se asustan y huyen. Es importante recordar que son omnívoras (se alimentan de animales pequeños, verduras y frutas), por lo que para evitar que ingresen a robar ese tipo de comida a un patio o al hogar, es recomendable evitar dejar bolsas con basura orgánica o el alimento de las mascotas en algún lugar de fácil acceso".

Una aparición reciente de este marsupial muerto se produjo en la zona céntrica, al límite de una vereda. Vecinos advirtieron que el ejemplar no presentaba ninguna lesión ni resto de sangre que hiciera presumir una muerte violenta. Indicaron a este medio, que "también fue llamativo que a escasos metros, al pie de un árbol, se encontraba un montículo de una sustancia -tipo polenta-". Si bien no se puede aseverar ni descartar la hipótesis de envenenamiento, al margen de ello y habiendo el municipio retirado inmediatamente el cuerpo del animal y la sustancia, la sospecha fue suficiente para que la responsable de Salud Animal afirme: "Siempre el pedido es no usar veneno -en los domicilios suelen apelar a rodenticidas-, porque no hay que matarlas. Ni con ese sistema ni con ningún otro método. Recordamos que están protegidas por las leyes de fauna y son animales silvestres, por ende, tampoco se pueden tener como mascotas. Invitamos a que se comuniquen para recibir asesoramiento, evacuar dudas, como para que entre todos actuemos correctamente con los animales que conforman nuestro medioambiente más inmediato".