Censo 2022 en Crespo y zona: 442 personas integran el operativo

Está previsto un importante despliegue humano para el principal relevamiento que se hace en el país. Radios censales urbanos, rurales y mixtos, conforman este Distrito. Autoridades revelaron qué hacer y no hacer al momento de ser visitado por el censista.

Estacion Plus Crespo

Sandra Pizzul, Jefa del Distrito 45, que comprende 16 radios censales -entre urbanos, rurales y mixto- y que concentra la geografía de Crespo y aldeas vecinas, expresó satisfacción por la experiencia 2022, que "ya comenzó el 9 de mayo, con el relevamiento de las zonas rurales y viviendas colectivas". En diálogo con FM Estación Plus Crespo, sostuvo que "la gente ha tenido una buena recepción, incluso muchos lo han hecho de manera digital. Hay que destacar que un arduo trabajo han tenido los jefes de radio y censistas afectados a establecimientos del ejido, ya que se manejan con sus vehículos particulares. Han recibido los planos censales y realizado un recorrido previo, contando también con la amable colaboración de Catastro de la Municipalidad de Crespo para la localización. Se han puesto a disposición con muchísima información, atendiéndonos en distintos horarios y aportando datos precisos, para que no nos quede ninguna vivinda rural sin registrar. Y también sirvió el contacto para estudiar las formas de acceso, ya que en algunos casos no es sencillo".

"Son 442 personas afectadas al operativo para Crespo y su ejido", confirmó Pizzul. El mayor movimiento estará concentrado en el miércoles 18 de mayo, aunque para quienes están colaborando con la actividad pública, la labor se extiende hasta el 24, con supervisiones y resolviendo cuestiones que pudieran quedar pendientes.

A lo largo de una extensa entrevista, la autoridad censal echó por tierra falsos rumores que confunden a la población y destacó: "La gente tiene que estar tranquila y no temer a la visita del censista, pero sí está muy bien lo que hizo la Policía de Crespo que comunicó medidas de seguridad. Sabemos que existe gente maliciosa en sus intenciones y que puede aprovechar la situación de tomar contacto con otros fines. Ha habido al menos un caso, en un vecino departamento, donde personas fueron consultadas por cuestiones privadas, que nada tienen que ver con el Censo que se está desarrollando".

¿Cómo identificar a la persona censista?

Tendrán una pechera distintiva y una credencial con sus datos personales: nombre, apellido y DNI. El Estado los ha provisto de material para prevención de Covid-19, por lo que debe ser usado y/o requerido por el morador en caso de considerarlo pertinente. Si existen dudas, quien atiende puede solicitarle al censista que exhiba el documento.

¿Hay que esperar a la persona censista en la vivienda?

Sí. El Día del Censo será feriado nacional para que todas las personas puedan esperar en sus viviendas a las personas acreditadas para censar. Si vas a salir de tu casa, asegurate de que en todo momento haya una persona presente que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante de finalización del Censo digital. No es necesario que la persona censista ingrese a tu hogar.

¿Qué hacer si hice el Censo Digital y no estoy en casa?

Dejale el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio, para que se lo entregue a la persona censista el Día del Censo. Si vivís en una casa, podés dejarlo en la casa contigua o lindante a la tuya. No se recomienda dejarlo fijado, ya que insume riesgos.

¿Es necesario que la persona censista ingrese a mi hogar?

No. Podés responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

¿Por qué tengo que esperar la visita el Día del Censo si ya completé el Censo Digital?

Es fundamental esperar la visita el Día del Censo, aunque se haya completado el Censo digital porque se debe presentar a la persona que censa el comprobante de finalización para su registro. Tu hogar, vivienda y familia van a estar finalmente censadas cuando se transcriba en el cuestionario en papel el número de comprobante de finalización.

Si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados.

¿Cómo se censan los hijos y las hijas de padres separados?

Se deben censar donde residen y duermen 4 días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si habitualmente pasan la misma cantidad de días en los dos hogares, se incluyen solo en uno de ellos.