Santa Fe: destituyeron a un juez que liberó a un violador por usar preservativo

El Tribunal de Enjuiciamiento destituyó hoy al juez en lo penal Rodolfo Mingarini, quien fue acusado por mal desempeño luego de dudar de una denuncia de violación hecha por una mujer porque el acusado usó preservativo.

Mingarini fue juzgado por nueve fallos supuestamente irregulares de índole sexual y ahora fue destituido por los votos de todos los miembros del jurado.

El juez se hizo conocido en junio del año pasado, cuando se difundió un video de una audiencia en el que al analizar la situación de un acusado por violación que había utilizado preservativo para consumar el acto se preguntó cómo habría podido colocárselo en el contexto de violencia y sometimiento a la presunta víctima.

En ese caso, el magistrado concedió la excarcelación bajo determinadas restricciones (como la prohibición de acercamiento a la denunciante, la fijación de residencia y la prohibición de ausentarse sin autorización) y tras entender que no existían "riesgos procesales".

Por el otro, durante la audiencia puso en duda la agresión sexual, descreyendo del relato de la denunciante: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo…, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.

A raíz de esas expresiones, Mingarini fue suspendido en el cargo y ahora fue destituido por voto unánime.

El diputado Maximiliano Pullaro, integrante del Jury, dijo que “quedó demostrado el patrón de conducta de Mingarini como fundamento para que se haya resuelto su destitución; en primer lugar, el menosprecio hacia el perjuicio sufrido por las víctimas, manifestado en la tendencia a minimizar el impacto de delitos gravísimos”.





