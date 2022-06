Covid-19: unos 450.000 entrerrianos aún no se aplicaron el primer refuerzo de la vacuna

Si bien los números de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Entre Ríos reflejan una alta adhesión de la población, lo que se tradujo en un retroceso en la tasa de contagios y en la menor incidencia de cuadros graves asociados a la enfermedad, aún falta consolidar la cobertura con la primera dosis de refuerzo.

Sucede que las convocatorias para aplicarse la tercera vacuna del calendario no han tenido el acompañamiento del grupo de adultos menores de 50 años, sin factores de riesgo, y que cuentan con el esquema completo. “El 100% de los que tienen el esquema completo no se va a hacer los refuerzos; eso es seguro”, admitió el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. Según información proporcionada a UNO por el funcionario sólo la mitad de los adultos jóvenes menores de 50 años recibió su primer dosis de refuerzo, lo que equivale a unas 450.000 personas en Entre Ríos. Es un dato significativo que muestra un claro descenso en la voluntad de vacunarse, si se lo compara en términos estadísticos con la primera parte del operativo.

Para Bachetti esa tendencia está cambiando y obedece a diferentes factores, entre ellos el leve crecimiento de pacientes que contrajeron la enfermedad en el comienzo de la cuarta ola de coronavirus. También precisó que influyó en el cambio de parecer de la gente “el frío, y porque todo el mundo conoce a alguien que no sabe si está con Covid-19 o no pero que está afectado con algún virus respiratorio”.

En este tiempo también se dio una particular situación: la convocatoria para aplicarse el segundo refuerzo actuó como un llamador para aquellas personas que todavía no contaban con el primero, manifestó Bachetti.

“¿Por qué? Porque cuando se anuncia que hay segundo refuerzo hay gente que dice, ‘che, yo no me hice el primero’. Entonces vienen y se hacen el primero; pero sigue siendo un porcentaje del alrededor del 45% al 50% de la gente que recibió el esquema completo y no se aplicó el primer refuerzo”, sentenció el entrevistado.

Refuerzo a menores

A partir de este miércoles en la mayoría de los centros de salud de la provincia se habilitará la vacunación con el primer refuerzo a niños de entre 5 y 11 años. De acuerdo a datos oficiales para este universo se destinará la vacuna Pfizer pediátrica, a diferencia del esquema primario donde se utilizó Sinopharm. “Pfizer es para el grupo de 5 a 11 años, en cambio Moderna, la otra vacuna disponible, es de 6 a 11 años. Esta marca deja a afuera a los chicos de 5 años. Los chicos de 3 y 4 años no entran en el primer refuerzo, eso es importante remarcarlo”, subrayó.

Se recomendó a los padres que acompañen a sus hijos la importancia de concurrir con el carné o certificado de vacunación en la app Mi Argentina o Cuidar. Podrán acceder a la cobertura los menores que hayan cumplido los cuatro meses de la segunda dosis.

Respecto de la modalidad de este operativo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos mantuvo algunas pautas en cuanto a la logística y a la organización de las jornadas.

“El refuerzo, la recomendación en la provincia es que sea de la misma manera, vacunando en los vacunatorios de los centros de salud. Así los chicos tienen un lugar más amigable, a los chicos más chicos no los podés hacer ir a una jornada, es mucho más complejo”, detalló Bachetti.

Luego consignó que “en los chicos de 3 a 11 años, teniendo el corte realizado del 23 de mayo, se iban vacunando 161.059 niños con primera dosis, 124.986 con segunda dosis, así que en total se habían aplicado 286.197 dosis en esa población. Es decir que el 80% ya cuenta con el esquema completo. La vacunación venía lenta y después avanzó”.

En cuanto a las expectativas que se tienen para el comienzo de la vacunación con el primer refuerzo expresó: “Ahora vamos a ver cómo viene desde mañana (por este miércoles), porque este grupo depende más de los padres que de los gurises. Los padres deben acercarlos a hacerse los refuerzos. La importancia de esta instancia es que ya pasó bastante tiempo del esquema primario, alrededor de 1 año, y como cualquier vacuna está más que claro que con el correr de los meses o el tiempo la inmunidad que te crea ese primer esquema va bajando. Entonces la importancia de los refuerzos es mantener el sistema inmunológico activado para contrarrestar el virus. Es una dosis de mantenimiento más que nada. Lo que hace el refuerzo es mantener el estado de inmunidad creado por la vacuna en parámetros constantes”.