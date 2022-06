Preocupa al sector turístico de la provincia la faltante de gasoil

La falta de gasoil en el país afecta a la actividad económica de muchos sectores de la producción. A la preocupación de productores agropecuarios y transportistas por la escasez del combustible se le sumó ayer la Cámara Entrerriana de Turismo.

La entidad empresarial en un comunicado de prensa manifestó “públicamente su preocupación ante el incremento diario de la falta de combustibles, especialmente gasoil, en las estaciones de expendio”.

Es que las empresas dedicadas a la actividad turística ven que la falta de combustible, además de la incertidumbre de cuándo se podría normalizar el suministro, repercutirá negativamente en la llegada de visitantes a la provincia.

Comunicado

“Como es de público conocimiento, desde hace algunas semanas se evidencia la escasez de combustibles, siendo esta la principal preocupación del sector turístico, no solo por las complicaciones que se generan a diario para poder cargar combustible en las unidades de transporte, sino que se suma a esto la falta de información oficial acerca de la fecha en la cual comenzará a normalizarse la provisión del mismo a las estaciones de servicio, lo cual es fundamental para la movilización de turistas en vehículos, ya sean particulares o públicos de pasajeros, entendiendo claramente que también el transporte de carga y el agro, están siendo perjudicados”, indicó la Cámara.

La preocupación del sector es que, sin combustible, “no hay forma de que los turistas nos visiten, independientemente del medio en el que arriben a nuestra provincia. En la actualidad, las unidades de transporte turístico deben destinar varias horas al día para conseguir combustible. Esta situación se repite a diario ya que en el caso de encontrar gasoil solo pueden cargar un cupo muy limitado y no la cantidad necesaria para prestar el servicio para el cual fueron contratados”.

Asimismo, la Cámara Entrerriana de Turismo afirmó que “aquellos turistas que deseen venir a Entre Ríos con su propio medio de transporte, están analizando si continúan con sus planes, siendo esto también muy preocupante, sobre todo cuando estamos a una semana y media de un fin de semana largo, y a menos de un mes del comienzo de las vacaciones de invierno”.

Remarcó además, en ese mismo sentido que “nadie planifica de un día para el otro irse de vacaciones, por lo que, si la normalización del abastecimiento de combustibles no se logra esta semana, los turistas muy seguramente cancelarán sus planes de venir a nuestra provincia”.

Los empresarios turísticos cerraron su comunicado con una advertencia: “El universo turístico depende del normal abastecimiento a la brevedad, pues de no serlo, corremos un serio riesgo de que la actividad turística se paralice a corto plazo, provocando esto una gran pérdida económica para todos los entrerrianos”.

Estacioneros

Mientras tanto, la situación en las estaciones de servicio de la provincia continúa igual, sin que se avizore algún alivio a la situación de escasez.

Es que, teniendo en cuenta que la producción local es insuficiente, la única alternativa para asegurar la provisión sería importar el combustible y, dado la guerra en Ucrania, los precios internacionales son superiores a los que se cobran en el mercado interno. Es decir: las empresas deberían comprar a un precio y venderlo más barato.

En diálogo con El Diario, Osvaldo González, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, describió sobre cómo se desarrolla la comercialización: “Todas las estaciones están con cupos, y en la mayoría de los casos a los cupos los maneja las petroleras ya que programan las entregas semanales. La mayoría de las estaciones saben que ese suministro no les alcanza, lo prorratean para poder abastecer a la mayor cantidad de clientes”.

Es que las petroleras asignan un cupo de entrega semanal y las estaciones de servicio también limitan las ventas por cliente.

“Las esperas no son tan prolongadas. Hay esperas, sí pero no son colas de dos cuadras. Porque las estaciones no se quedan sin combustible a la vez. Los clientes van pasando de estación en estación. Todavía no se ha dado de que se formen esas colas larguísimas”, indicó González. Aunque sí se dan colas de espera en las estaciones de la ruta, dado que las distancias son mayores y en muchos casos los camioneros les conviene más esperar a que llegue el combustible a continuar el viaje.

En cuanto a los precios, debido a la faltante las compras mayoristas son más caras que en el mercado minoristas. En épocas de normal suministro, hay empresas mayoristas que venden el combustible a granel a productores agropecuarios, transportistas e industrias. Pero al producirse la falta y subir el precio, muchos de esos clientes emigran hacia las estaciones de servicio en búsqueda de mejores precios. Y eso complica también la comercialización.

“Por eso, muchos productores van a las estaciones de servicios porque está a mejor precio. Pero el estacionero no puede abandonar a sus clientes habituales por los que aparecen ahora. Hay un precio distinto en el mercado, que es lógico ante la escasez de un producto”, puntualizó González.

Finalmente, González advirtió que la merma en las ventas por los cupos en la provisión de las petroleras genera un gran problema financiero a las estaciones de servicio.

“Se habla del problema del transporte y del que cosecha por la faltante, pero nosotros también tenemos problemas. Estamos vendiendo un 30% menos debido a los cupos, porque no podemos pedir lo que podemos vender. Tenemos un volumen acotado y si podemos vender más no tenemos combustible. Dejamos de tener una renta desde noviembre. Y tenemos ya un 56% de incremento en las paritarias. ¿Con qué afrontamos si estamos vendiendo un 30% menos? Además, el año pasado tuvimos los precios congelados: ¿qué empresa tuvo, con una inflación del 60%, nueve meses con el mismo precio?”, se preguntó.

Uruguayos

La gran diferencia de precios en los combustibles con los países limítrofes provoca que muchos extranjeros crucen la frontera para llenar los tanques de sus vehículos. Particularmente, se da esa situación con los uruguayos en las ciudades de la costa del Uruguay.

En las últimas semanas se comenzó a aplicar en algunas ciudades correntinas la medida de cobrar un adicional en el precio de los combustibles a los clientes foráneos. Ese recurso se analiza implementar también en las estaciones de servicio de Entre Ríos.

El adicional que se está cobrando promedia los 50 centavos aunque en el segmento de la comercialización señalan que el extra podría aumentar en las próximas semanas.

“Hay una demanda importantísima de uruguayos que cruzan a cargar combustible a Entre Ríos. Por eso se habla de poner algunas restricciones”, aseguró Osvaldo González.

Pero, el referente empresarial entendió que “es muy difícil de controlar, porque muchas veces cargan en bidones”.