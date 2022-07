Paraná Campaña: Rescatan aves y secuestran armas, carne de carpincho y  elementos de caza ilegal

Estacion Plus Crespo

Este domingo, una dotación de la Brigada de Delitos Rurales que se encontraba de recorrida prevencional por la zona de María Grande Segunda, interceptó sobre Ruta Provincial N° 10, a una Ford Ranger, con el objeto de realizar la identificación de rutina.

Durante esa tarea, los efectivos visualizaron y constataron que el titular del rodado transportaba en la caja de carga, un arma de fuego, un arma tipo aire comprimido, jaulas y una conservadora.

Según las manifestaciones del conductor, estos elementos estaban vinculados a una jornada de caza, que había protagonizado en inmediaciones al arroyo Moreyra.

Sin embargo, el hombre no superó el control. El Jefe de Brigada Paraná, Crio. Leandro Peralta, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Ante la requisitoria de la documentación para tal actividad, el hombre carecía de la acreditación exigida y prevista en la Ley Provincial de Caza N° 4841 y normativas accesorias, advirtiéndose además una infracción al Art. 189 Bis del Código Penal Argentino, ya que del arma en cuestión no poseía documentación ni ostentaba la condición de Legitimo Usuario de armas".

Asimismo y como consecuencia, el funcionario detalló: "En el lugar, se procedió al secuestro de seis aves de la fauna autóctona, siendo Cardenales y Juan Chiviros, que eran transportadas en tres jaulas de tipo tramperas. Lo propio ocurrió con una escopeta calibre .16 de dos caños yuxtapuesto y un aire comprimido calibre 5.5 con mira telescópica. Por su parte, la conservadora contenía un ejemplar de carpincho, eviscerado, cuereado, sin patas ni cabeza, despostado en grandes partes anatómicas", al tiempo que apuntó "es un animal cuya captura se encuentra prohibida".

El infractor quedó supeditado al legajo judicial y administrativo instruido, mientras que sobre las aves, Peralta precisó: "Fueron rescatadas y serán puestas en libertad por nuestra brigada, previo a ser desparasitadas en cuarentena".