Después de Larreta, viene Patricia Bullrich a Paraná

La ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pasará por Paraná esta semana para posicionar su precandidatura presidencial para 2023.

La ex ministra de Seguridad de la Nación, presidenta del PRO y posible precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitará Paraná este martes, días después del paso por la ciudad del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también precandidato a la Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta.

La convocatoria en la capital de Entre Ríos es para este martes a las 17 en el salón Coliseo, mismo escenario donde se exhibió Larreta el jueves. Se difunde por perfiles de redes sociales que trabajan en el posicionamiento de la ex funcionaria rumbo a las elecciones del año que viene: "Te invito a pensar el país desde Paraná. Construir representación es ver la realidad desde otros puntos de vista", reza la invitación.

Los organizadores piden a los vecinos interesados en participar que se anoten en un formulario digital donde hay que dejar el apellido, nombre, email, teléfono, localidad, provincia y profesión.

Bullrich visitará Entre Ríos en carrera por la disputa por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio para las elecciones de octubre de 2023. La referente "halcona", del ala más dura del PRO contra el gobierno nacional, confirmó que quiere el cargo pese a algunos llamados en la coalición opositora a evitar lanzamientos.

“Creo que las características del próximo presidente tienen más que ver con el carácter, la decisión, la voluntad y las convicciones. Yo reúno esas características”, ratificó recientemente en una entrevista con FiloNews y reavivó la incandescente interna del PRO, que la tiene enfrentada con el alcalde porteño.

“Formalmente no me lanzo. Ahora estoy concentrada en recorrer el país y conocer cada uno de los problemas", aclaró la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

En ese plan se inserta su visita a la capital entrerriana. Su último desembarco en la provincia fue en 2021 en la campaña para las legislativas. Respaldó la lista encabezada por Rogelio Frigerio, que después del contundente triunfo electoral se posicionó como el dirigente más taquillero de Juntos por el Cambio en Entre Ríos.

El jueves pasado en el mismo salón Coliseo donde hablará Bullrich, Frigerio, con Larreta a su lado, evitó pronunciarse sobre su candidato o candidata presidencial del PRO para el 2023. Ante una consulta de la prensa, el diputado nacional eligió una respuesta del manual y contestó que "la gente no quiere ver a dirigentes hablando de candidaturas".

El legislador zafó de blanquear o arriesgar un alineamiento nacional en la interna del partido amarillo. Era de esperar: un gesto de lealtad con Larreta hubiese dejado mal parado al ex ministro del Interior a pocos días de la visita de su ex colega en el gabinete nacional.

UNO