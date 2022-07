Juan Pablo Enriquez: "Para salir de la crisis, se necesita un Estado más presente y activo, no dejar al mercado libre"

Estacion Plus Crespo

En días de turbulencias económicas, incertidumbres y anuncios oficiales, el Contador y Docente Universitario en Economía, Juan Pablo Enriquez, brindó su análisis ante el escenario nacional y que repercute en todos los ciudadanos.

Horas antes a que se confirme la decisión del Gobierno de establecer un máximo a la posibilidad de cambio de dólares por parte de extranjeros -fijado en U$S 5.000-, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el profesional paranaense había indicado que poner en práctica esa medida, sería una de las tantas acciones a llevar a cabo: "El esquema turístico necesita análisis e intervención, porque a quienes se van de viaje al exterior le damos los dólares al valor oficial, pero los que vienen, compran el dólar blue y no entran al sistema financiero. Esa acción es un grave agujero para el país y al mismo tiempo nos estamos perdiendo de reforzar las reservas. Hay que tomar medidas para que aquellos turistas que vienen al país, que son muchos, incorporen esos dólares al sistema financiero y la Nación pueda tener fortaleza para enfrentar a los grupos especulativos que están pretendiendo una devaluación, en detrimento de los intereses de la mayor parte del pueblo". Al cierre de la jornada, esa posibilidad se convirtió en política pública.

El profesional entrerriano referenció el problema de base, que deriva en un contexto complejo: "Al tener muy pocos dólares en la reserva -que es lo que da respaldo a un país-, el Gobierno está recibiendo una movida por parte de algunos actores del mercado, para generar una nueva devaluación -que es un aumento del tipo de cambio-; y genera una crisis superior a la actual".

En ese desarrollo, Enriquez focalizó: "Siempre los sectores vinculados al sector financiero -tanto nacional como internacional-, de las crisis obtienen mayores rentabilidades. Hay dos actores fundamentales: uno, los vinculados con la agroexportación -se estima que en la actualidad, hay casi 14 mil millones de dólares de la cosecha 2021-2022, que aún no han sido liquidados y esos serían dolares frescos, que vendrian a resfrescar las reservas del Banco Central y pondrían un equilibrio a esta situación-; y otro, constituyen los lobbies incesantes de grupos económicos extranjeros -que quieren que Argentina devalue, para venir a comprar las empresas del país a un menor costo-. Ambos son datos a tener en cuenta. Hay movilidad de dólares contenida, y hay empresas muy codiciadas".

El contador y docente universitario en Economía desterró panoramas de catástrofes, siempre que se produzcan prontas acciones del gobierno nacional. Al respecto, indicó: "No todo está perdido. Hay sectores que concentran los dólares y el Estado debe intervenir, para salvaguardar a la mayor parte de la pablación, que son los que van al supermercado y pagan las consecuencias. Estamos necesitando que el Estado ponga un equilibrio político, que establezca concensos hacia el interior de la fuerza, con un horizonte determinado y que a partir de allí, aplique todo el rigor del Estado para que aquellos que tienen los dólares, lo vuelquen al sistemsa financiero y se pueda reforzar el nivel de reservas, que es la herramienta que tiene cualquier país para evitar una corrida cambiaria. Así se va a desacelerar el proceso inflacionario, que está afectando el bolsillo de los trabajadores/as".

"Para salir de la crisis, se nececita un Estado más presente y activo, no dejar al mercado libre, que sólo quiere rentabilidad sin considerar los intereses de la población. Necesitamos un Estado más eficiente en ese sentido", apuntó, aclarando que "son multiples las causas de la inflación y habrá que establecer prioridades".

El dólar blue se vendió a $337 este 21 de julio, un récord histórico, pero no casual, según el análisis del profesional: "El movimiento está incentivado por los actores que están intentando una devaluación, atento el flojo nivel de reservas del Banco Central. La responsabilidad del Gobierno es haber desaprovechado el superhábit que tuvimos durante dos años, en los que se podrían haber engrosado las reservas. Se manejó mal el haber brindado tantos dólares a grupos económicos que supuestamente iban a pagar deudas con algunas empresas extranjeras, y además, nos toca atravesar el invierno, afectando la crisis energética, que ahora se va a trasladar a Europa".

El cuaderno de "pendientes" en materia económica incluye otras aristas más, explicó: "Nuestro país ha pasado 7 u 8 procesos devaluatorios, están en nuestra historia y esperemos que el gobierno logre resistir esta, que demanda coraje. Es tiempo de tomar medidas. Esta gestión que defiende los intereses populares y que su base de sustentación está en el pueblo trabajador, tiene que pelearse con aquellos sectores que ostentan los dólares y pretenden una devaluación. Después deberá debilitar la concentración oligopólica de las industrias alimenticias, para poder hacer acuerdos y terminar con aquellos que especulan, que no llevan productos a góndola y demás. En algún momento, llegará también discutir una mejor distribución de los recursos, entre otras cuestiones", comentó en una extensa entrevista.