Disidencia en el Concejo Deliberante al aprobarse la toma de crédito por 80 millones de pesos

En el atardecer de este jueves, se aprobó por mayoría el instrumento necesario para que el Departamento Ejecutivo Municipal suscriba con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. el convenio y la documental necesaria para acceder a un financiamiento crediticio por $80.000.000.

Básicamente, los concejales coincidieron en la importancia de la finalidad, ya que serán destinados a obra pública; pero no hubo acuerdo respecto de la modalidad de costeo u origen de los fondos para llevar adelante el proyecto.

Características del empréstito

La operatoria de endeudamiento será por un capital de $80.000.000, con un plazo de amortización de quince meses, a una tasa nominal anual fija de 32% para las primeras doce cuotas y una tasa equivalente a BADLAR con más 2,5%, que al mes de julio equivaldría al 51,5875% T.N.A.

Obra a realizar

El desembolso bancario será destinado a la reforma y reparación del acceso Pte. Illia, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº131 hasta calle Los Tilos. Implicará la construcción de una avenida con dos carriles para ingreso y otros dos para egreso, contemplándose la ejecución de obras de desagües pluviales mediante entubado, una bicisenda paralela al acceso y obras de recambio lumínico.

Frente Justicialista Creer: Que se utilicen los $240 millones que el municipio posee a plazo fijo en el banco

Al momento de sentar sus posiciones, la concejal Solana Piedrabuena expresó en nombre del bloque minoritario:

"Este Bloque Justicialista celebra la decisión del ejecutivo municipal de realizar esta obra para un barrio tan postergado en obras y realizaciones.

Consideramos que es hora de realizar las mejoras de un ingreso tan importante y que permitirá que la ciudad jerarquice uno de sus accesos como complemento de la obra que el gobierno nacional ha realizado en el Acceso Illia y que se mejorará próximamente con la colocación de iluminación.

Este proyecto sin dudas ayudara en la entrada y salida de tránsito pesado y liviano hacia la ruta 131, como así también al movimiento de los barrios Guadalupe, Progreso Crespense y San Cayetano.

Esta es una zona de nuestra ciudad que generalmente se encuentra postergada en la realización de obras de cualquier tipo. Entendemos que los vecinos recibiráncon mucho beneplácito las modificaciones que se realizaran en el acceso Illia, en las calles circundantes y la bici senda proyectadas en esta obra.

Como representantes de un sector de la sociedad hemos analizado este proyecto y buscamos el asesoramiento de los profesionales que integran nuestro partido para poder llegar a una acertada decisión como bloque.

La realización de obras que resuelvan las necesidades que presentan los vecinos es responsabilidad del Estado local, como así también el manejo de la economía local administrando los recursos que ingresan a través de coparticipaciones y de lo recaudado por tasas.

Estos ingresos en la ciudad de Crespo han sido sustanciosos en los últimos años, lo que le ha permitido a esta administración terminar por dos años seguidos con un superávit en el presupuesto además de permitirles contar con dinero colocado a un plazo fijo.

Considerando lo expuesto precedentemente es que nuestro bloque entiende que no es necesario tomar un credito para realizar esta inversión, cuando además el municipio hace alarde en estos últimos años de importantes Superavits.

Desde el Ejecutivo podrían afrontar la realización de la misma con fondos propios. Por ejemplo, utilizando un importante monto de dinero que tienen colocado en un plazo fijo en una institución bancaria. Ese dinero del plazo fijo, alcanzaría para hacer tres obras como la que aquí se plantea.

Demás está decir queese dinero pertenece a los crespenses y que son el resultado de obras que no se están realizando, como por ejemplo consorcios de cordón cuneta o de asfalto que ya están pagos desde hace por lo menos 5 años.

Obras que los vecinos esperan que sean ejecutadas desde hace mucho tiempo, pero lo que tienen que saber, es que no se hacen no por falta de dinero, sino por una decisión política de esta administración.

Por lo expuesto no vamos a acompañar el pedido de un nuevo empréstito ya que consideramos que el estado municipal cuenta con los fondos suficientes para llevar a cabo esta obra".

Frente Crespo Nos Une: Hay que aprovechar la modalidad del crédito, cancelable dentro de este mandato

El presidente del bloque mayoritario, Carlos Pfaiffer, retomó la alocución para señalar algunas consideraciones respecto de la modalidad en que se optó desde el Ejecutivo para afrontar próximamente la obra prevista: "Este gobierno municipal ha ordenado las cuentas, desde el año 2015 a la fecha; que ese emprolijamiento de las cuentas económicas ha generado un recurso económico de 240 millones de pesos, que están en un plazo fijo en el Banco Entre Ríos S.A. Pero esto habla a las claras del buen manejo económico que ha llevado el Ejecutivo Municipal. He mencionado las Tasas que se van a pagar por este empréstito, que realmente en una economía como la que estamos viviendo en estos tiempos, creemos nosotros que es sumamente oportuno no tocar estos fondos que están en reserva en un plazo fijo y sí hacer uso del crédito, más aún cuando en el plazo de pago y de cancelación, está afectando a la gestión actual. No se transfiere ninguna deuda ni ningún gasto, absolutamente nada al gobierno que vaya a asumir en el 2023. Esto habla a las claras e insisto, en el buen manejo económico que tiene la gestión actual".

El análisis concluyó con la enumeración de beneficios que tendrán quienes residen y transitan por ese sector de la ciudad.

Votación

La normativa quedó sancionada con 7 votos del bloque Frente Crespo Nos Une, mientras que los 4 ediles del Frente Justicialista Creer Entre Ríos no acompañaron la iniciativa.

Según trascendió, en los próximos días el gabinete municipal exhibirá en conferencia de prensa los bocetos del proyecto de infraestructura a ejecutar en acceso Pte. Illia, desde Ruta 131 hasta Los Tilos.