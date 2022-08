Se confirmó la dura lesión del "Changuito" Zeballos: será operado y se perderá el resto de la temporada en Boca

Boca confirmó la gravedad de la lesión que sufrió el juvenil Exequiel Zeballos a partir de una brutal patada recibida en el partido con Agropecuario, que lo obligará a ser operado y a estar fuera de las canchas por alrededor de seis meses.

"Exequiel Zeballos sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico", indicó hoy el parte médico del "Xeneize".

El "Changuito" fue derribado con una fuerte entrada por parte de Milton Leyendeker a los ocho minutos de la primera parte del encuentro que ganó Boca por 1 a 0 por Copa Argentina.

Zeballos quedó tendido en el suelo y se tuvo que ir reemplazado con un fuerte dolor en su pierna, mientras que el futbolista de Agropecuario fue expulsado.

"No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle", manifestó Leyendeker luego del encuentro.

Sin embargo, desde el lado de Boca apuntaron contra el jugador del conjunto de Carlos Casares: "¿Si fue de mala leche? Las imágenes hablan por sí solas. Él tenía muchas ganas de jugar, esto duele mucho", señaló el DT de Boca, Hugo Ibarra.

Sus compañeros utilizaron sus redes sociales para expresar apoyo y desearle lo mejor, desde Darío Benedetto, Sebastián Villa Guillermo "Pol" Fernández y Luis Advíncula hasta Edwin Cardona, quien actualmente juega en Racing.

En el mejor de los casos, Zeballos podrá regresar a los entrenamientos para los inicios de la pretemporada del año próximo, por lo que desde la institución de la Ribera quieren apurar los plazos para que sea intervenido lo antes posible.

El talentoso extremo había renovado su contrato con el "Xeneize" hasta diciembre de 2026, con una mejora en sus ingresos y con una cláusula de salida de 20 millones de dólares, el pasado lunes.

La brutal patada recibida por Zeballos. TyC Sports.

Noticias Argentinas