Con un "Cuento del Tío", estafadores se llevaron 6.250 dólares y 16.000 pesos

Estación Plus Crespo

La policía de San Salvador se encuentra recolectando las datos que pudieran ser útiles para esclerecer una nueva estafa en el territorio entrerriano. El hecho se perpetró en la mañana de este viernes y por la noche, la damnificada se reconoció como víctima.

Se precisó a FM Estación Plus Crespo que una vecina de Av. Malarín de esa ciudad, en la zona céntrica, denunció que se encontraba en el domicilio de su hermano, cuando alrededor de las 11:00, recibió un llamado telefónico al número fijo del domicilio. Atendió y una persona desconocida se hizo pasar por un familiar, engaño que en principio no advirtió. Comenzaron un diálogo de aproximadamente una hora, hasta que le dijeron que tenía que cambiar el dinero, tanto pesos argentinos como dólares, porque salían de circulación, ya que el código numérico que poseían no servía más.

Creyendo en el argumento, la mujer de 64 años, acordó el retiro de sus ahorro. Una persona pasaría por el domicilio a retirar el dinero, antes que cierre el banco. Fue así que aproximadamente a las 11:45, llamaron a su puerta, presentándose una persona de sexo masculino -que ella no conocía, pero pudo describir su apariencia-; a quien dejó pasar a su vivienda y le hizo entrega de $ 16.000 y U$S 6.250.

El sujeto recogió los billetes y tras guardarlos en una mochila, se retiró caminando de la finca. Pasaron las horas y la damnificada se convenció que había caído en un "Cuento del Tío".

Desde la Jefatura Departamental de San Salvador, se hizo hincapié en alertar a los vecinos para que no accedan a este tipo de operatorias, ni brinden información acerca de depósitos y demás bienes. Instó a descreer de llamados que avisan de familiares que sufrieron accidentes o problemas de salud, y que ante cualquier duda, se comuniquen en forma inmediata con la policía.