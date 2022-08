Hallan en Diamante una bicicleta sustraída en Libertador San Martín

Estación Plus Crespo

El pasado miércoles, la Comisaría de Libertador San Martín inició una investigación para dar con el medio de movilidad, después que una persona denunciara la sustracción de su bicicleta, de importante valor económico.

Supo FM Estación Plus Crespo que los efectivos comenzaron las averiguaciones con pocos datos, ya que la denunciante carecía de detalles y no se encontraron testigos del hecho. No obstante, el trabajo policial de manera conjunta con la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Diamante, dio buenos frutos al arribar este fin de semana.

Este sábado, se logró recuperar el birrodado en cuestión, en la ciudad Diamante. Tras los trámites de rigor y con la anuencia de la Fiscalía interviniente, se procederá a la restitución del bien a su propietaria.