Con llamativa cantidad de datos, intentaron estafar a una empresa crespense

Un desempeño atento por parte de quien atendió el llamado telefónico, que mantuvo presente los hechos que en forma recurrente se suscitan y se busca prevenir, fue clave para que la empresa no se convierta en víctima del ardid delictivo.

La situación fue relatada a FM Estación Plus Crespo, con el solidario objetivo de advertir a otros ciudadanos.

"En horas tempranas de la mañana de este jueves, se había efectuado un llamado telefónico a un proveedor, para definir algunas cuestiones vinculadas a la actividad comercial", especificaron y continuaron: "Aproximadamente una hora y media después, se recibió un llamado a la línea fija de la empresa, por parte de una persona que se presentaba como el hijo del dueño de esa firma proveedora".

"Tenía una tonada o forma de expresarse porteña, por lo que rápidamente me dí cuenta que no era la persona que decía ser", dijo la administrativa y agregó: "He hablado en otras oportunidades con los hijso del dueño y recordaba que los tonos de voz son otros. No obstante, continué la conversación, para saber el propósito".

Quien mantuvo el contacto telefónico reveló: "Empezó a contarme que se encontraba en Buenos Aires, en una zona con complicaciones por el tránsito cortado y demás contratiempos. Así se explayó hasta hacerme saber que el contador de su empresa estaba con una imposibilidad para girarle fondos que debía abonar con urgencia, antes de las 14:00. Apeló a que por la buena relación empresarial que tenemos y el tiempo de trabajo juntos ambas firmas, necesitaba el favor de que les hagamos un depósito en dólares, para lo cual ofrecía un depósito bancario a través de una entidad que me menciona -con la cual efectivamente operamos-, o de lo contrario, podía hacer que lo pasen a retirar".

Llamativamente el estafador contaba con información: "Además de conocer que la empresa que aludía es proveedora nuestra, estaba al tanto de que contamos con depósitos en una determinada sucursal bancaria con la que operamos y también otros datos personales, ya que cuando le solicité que me indique cómo y a quién hacerle saber la respuesta de nuestra posibilidad o no de depositar, me manifestó que lo hiciera a su teléfono celular -con característica de Buenos Aires- y me suministró la identidad correcta del dueño de la empresa proveedora y su domicilio particular. No obstante, en ese momento me percaté que incluso había comenzado la comunicación haciéndose pasar por el hijo del mismo y a esa altura del diálogo, ya expresaba ser el padre".

Luego de esa conversación, la administración empresarial no volvió a recibir ninguna insistencia respecto del pedido de depósito de dólares. Y efectivamente corroboraron que se trató de un intento de estafa: "Llamamos a la firma proveedora haciéndole saber a la secretaria lo que había sucedido y ella misma nos comunicó con el director de la firma, quien confirmó que sus hijos no nos habían llamado ni existía la situación que nos habían planteado".