En qué consiste el plazo de observación del Registro de Inscriptos del Programa Municipal 50 Terrenos Sociales

Está corriendo el plazo de observación para el Registro de Inscriptos del Programa Municipal 50 Terrenos Sociales, instancia sobre la cual la Lic. Vanesa Pusineri expresó a FM Estación Plus Crespo: "Hasta el viernes 9 de septiembre a las 13:00, está abierta la posibilidad de consulta, sólo para aquellos que no aparezcan en el Registro. Es la primera vez que implementamos la inscripción virtual y hubo gente que ha tenido dificultad para completar el formulario, o se ha salteado pasos, y por diferentes razones no se culminó el proceso de incripción. Entonces estos días, son simplemente para que los ciudadanos corroboren si están en el listado o no, y aquellos que intentaron y no aparecen, se acerquen y podamos chequear el motivo, terminar esa inscripción. No se permite modificar datos", aclaró.

En cuanto a la demanda habitacional expresada a través de la reciente inscripción, la directora de Desarrollo Humano afirmó: "El Registro concentró 591 anotados. Ahora bien, en el transcurso de la tarde del martes y la mañana de este miércoles, hemos recibido varios correos electrónicos y personas que se acercaron a nuestras oficinas, porque no pudieron generar una inscripción válida en el sistema. Los ayudamos a completar el proceso pendiente, con lo cual habrá algunos inscriptos más al momento del sorteo".

El Programa Municipal 50 Terrenos Sociales se acerca a uno de los momentos cruciales y de mayor expectativa entre los interesados: "Viene después el momento del sorteo, que no está estipulada la fecha, pero creemos que será a fines de septiembre", anticipó la funcionaria y agregó: "La modalidad será similar al programa anterior, con sorteo ante escribano público y abierto al público. Pero no es necesario estar presentes. Posiblemente se realice en horas de la mañana y eso puede resultar una complicación para los inscriptos, pero llevamos tranquilidad en ese sentido, porque asistir al sorteo no es condición excluyente para ser pre-adjudicatario. Invitamos a quienes sí puedan acercarse, pero de lo contrario, serán notificados de que han sido sorteados si no estuviesen".

"Quienes salgan favorecidos como pre-adjudicatarios, recién a partir de entonces deberán presentar la documental que respalde los datos aportados mediante la Declaración Jurada virtual al momento de inscribirse. Si no ocurriese, se pasa al pre-adjudicatario suplente, que será sorteado también en esa ocasión", sostuvo Pusineri.

Finalmente, la directora municipal hizo una buena calificación de la experiencia de inscripción virtual, sosteniendo que "en un 90% la población pudo acceder e inscribirse sin inconvenientes. Hubo algunas dificultades, pero han sido menores y precisamente por eso se había habilitado también este período de observación. Ha sido un sistema que permitió agilizar la conformación del padrón para el sorteo y a su vez, la documentación a reunir, ya que sólo la presentarán quienes surjan como pre-adjudicatarios".