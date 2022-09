Cicloviajero chileno hizo su paso por Crespo

Nito Núñez es un joven chileno, de 31 años, que incursionó en una experiencia muy particular: recorrer países latinoamericanos. "Mi camino empezó de mochilero y en Amazonia -Brasil-, tuve la oportunidad de conocer un grupo de amigos, comprar una bicicleta y es así que soy cicloviajero. No depender de otros, tener tus tiempos, tus decisiones, tu destino, es algo importante me parece", reveló sobre sus comienzos a FM Estación Plus Crespo, en ocasión de pasar una breve estadía en esta ciudad.

Sin temor a los desafíos que podrían presentarse, dió inicio a varios recorridos, visitando diversos escenarios: "Soy de la Sexta Región, en Chile. Mi ciudad se llama Rengo, un pueblito cerca de la cordillera", dijo Nito sobre su comunidad natal, a unos 115 kilómetros al sur de Santiago, la capital. "Terminé mis estudios, conocí el arte y lo trasladé a la calle. Viajo hace como 10 años en bicicleta, conociendo países. Es la experiencia de vida más linda que he tenido. Estuve en Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil y ahora Argentina".

Este cicloviaje al que denomina "La familia", le ha dejado una profunda enseñanza que decidió compartir: "Vengo de Brasil. Estoy cruzando Argentina, desde Misiones hacia Mendoza y luego pasaré a Chile, para ver a mi mamá y volver con mi familia. Mi mamá siempre se preocupa por mí. Un viaje anterior volví antes porque mi hermano sufrió un accidente, pero esta vez es distinto. Después de la pandemia, que no podía volver y me preocupaba estar lejos, pensé que el viaje ya quedó a un lado, lo importante es la familia. Tenemos que estar juntos en estos tiempos".

Núñez contó que busca reunir su propio dinero en cada parada. "Hago malabares en los semáforos, hago y vendo artesanías, diferentes cosas y con el dinero voy sustentando mi viaje. Muchas familias me reciben en sus hogares, como para pasar los fríos y la lluvia. Está difícil hacer el dinero, pero hay gente maravillosa que me ofrece un espacio, poder tomar un baño, es muy lindo y les agradezco".

Refiriéndose a algunos contratiempos, señaló: "Me han pegado lluvias; ví los incendios en Corrientes, que estuvieron 'jodidos', encontraba animales muertos en las rutas, campos enormes quemados y me costó un poco avanzar. Me quedé un tiempo en pueblos chiquitos, vendiendo artesanías hasta poder continuar".

Con la mirada en su paso por Crespo, a pocas horas del arribo, Nito Núñez reconoció el gesto de Club Atlético Unión: "Me dieron un muy buen recibimiento. Dormí bien, que es lo más importante. Voy a seguir hasta Victoria, para llegar hasta Rosario, que tengo familiares esperándome", confirmó.