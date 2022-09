Vecinos reclaman por el ancho de una calle pavimentada en Barrio San José

Vecinos de calle Mendoza, entre Arnoldo Janssen y Conscripto Jacob, llevaron su planteo hasta las autoridades municipales, elevando luego una nota al Honorable Concejo Deliberante, la cual ya ingresó formalmente.

Una de las frentistas detalló a FM Estación Plus Crespo el inconveniente planteado: "La calle quedó angosta y un embudo en una punta. Si bien lo estrecha era una problemática que teníamos antes del asfalto, se iba a mejorar. Ahora calle Mendoza en la esquina con Janssen tiene 5.70 metros de ancho y en la esquina con Jacob tiene 5.10 metros. En el contrato que hicimos, dice que 'según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Ambiente, el ancho de la arteria a ejecutarse es de 6.50 metros, que es la medida por la que pagamos".

"Tuvimos una reunión con la Municipalidad y seguimos esperando la resolución, por eso presentamos la nota. La idea es que amplíen el asfalto en Jacob hasta nivelarlo con el ancho de Janssen. Los vecinos hicimos una medición y hasta 6 metros al menos se puede hacer, en forma completa a lo largo de la calle. Así arreglaríamos el problema y acordaríamos la devolución de la diferencia económica entre lo que pagamos y lo que se hizo, que también estamos reclamando", manifestó la frentista.

La mujer señaló que la pavimentación ha sido un proceso largo, el cual aún no terminó: "Pasó tiempo hasta que todos los vecinos firmamos el consorcio, fue un esfuerzo pagar la obra e igualmente cumplimos con las cuotas, pagamos y resulta que ahora si hay un camión estacionado, no pasa otro vehículo. Es una arteria que tiene mucho movimiento por la cercanía con la escuela y es de una sola mano de circulación, pero no es suficiente el espacio al acercarse a la esquina con Janssen cuando alguien estaciona. Me ha pasado que en esa esquina no he podido ingresar a mi cuadra hasta que no se fue el transporte que estaba en ese momento estacionado".

Por otra parte, la frentista indicó que "hace un tiempo que ya no hay gente trabajando en la cuadra, vienen cada tanto a echar tierra, porque socavaron y quedaron los pozos sobre la manzada, junto al cordón. Los están tapando de a poco" y agregó: "Para todos es una complicación. Por dar mi ejemplo, rompieron la entrada y todavía no sabemos si hacer la vereda o esperar, porque si vienen de nuevo a ensanchar la calle van a romper. No podemos entrar el vehículo. Estamos esperando una resolución", concluyó.