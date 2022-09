"Hubo diagnósticos de Influenza A, que no es Gripe A", explicaron autoridades sanitarias en Crespo

Estación Plus Crespo

Salud Pública estará acercando a los establecimientos escolares una planilla de recopilación de datos, a modo estadístico, como para poder relevar más acabadamente el alcance de los síntomas que han referenciado infantes crespenses. Sucede que buena parte de la población, contando con obra social, concurren a efectores privados, no accediendo el sector público a esa información clínica.

Además de esa acción, también las autoridades sanitarias solicitaron a la comunidad retomar hábitos vinculados a disminuir los riesgos de contagio de virus respiratorios y/o gastrointestinales.

En la mañana de este miércoles, la Jefa del Área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, Mónica Ilardo, encabezó una reunión en el Hospital San Francisco de Asís y respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía, expresó a FM Estación Plus Crespo: "En distinos lugares de la provincia están ocurriendo casos de Gastroenteritis. Para poder cortar la cadena de transmisión y saber expecíficamente de qué se trata, tenemos que investigar el agente biológico. Para ello, necesitamos la colaboración de toda la población de Crespo, tanto de efectores públicos como privados, para que podamos acceder a los diagnósticos que se están realizando en los chicos que acuden a las consultas. Nosotros solamente tenemos los registros de la parte pública, pero hay un buen porcentaje que accede a la consulta médica en forma privada. Entonces si hay un infante o adulto con síntomas, pedimos que favorezcan que podamos acceder al diagnóstico. De la parte respiratoria, a través de análisis de Covid, de Influenza; y por la parte intestinal, la determinación vía análisis del origen, bacteriano o viral. En nuestro ámbito, nosotros no accedemos al análisis viral del agua -por ejemplo-, entre otros medios transmisores. Por eso en esta etapa, nos resulta muy útil articular la conexión entre los espacios públicos y privados".

Apuntando al vínculo de la Salud Pública con las escuelas locales, Ilardo comentó: "Sabemos que muchos niños tienen problemas respiratorios y la mayoría gastrointestinales, presentando vómitos, que pueden o no estar acompañados de diarrea. Pediremos a todas las escuelas que completen una ficha, para poder determinar lo que llamamos 'la tasa de ataque', que es la cantidad o incidencia, recopilando información como síntomas, en qué período se produjo, edades, y demás datos cuantitativos. Así se pueden establecer medidas preventivas específicas".

No obstante, la prevención general es una herramienta esencial, sobre lo cual la responsable de esa cartera sanitaria puntualizó mantener los ambientes ventilados; multiplicar la frecuencia del lavado de manos -preferentemente con agua y jabón-; evitar la cercanía respiratoria entre persona y persona, usando barbijos en los casos que fuese necesario; no compartir elementos de uso personal, entre otras recomendaciones que son tradicionales para disminuir el contagio de un virus.

Ilardo afirmó que "desde el Hospital San Francisco de Asís se elevaron dos muestras del fin de semana, arrojando los resultados que hubo diagnósticos de Influenza A, que no es Gripe A. No tipificamos así al virus que refería al H1N1 del 2009, que pasó a ser un virus estacional, porque ya tenemos defensas y hasta la misma vacuna está diseñada para ese tipo de Influenza". En tal sentido, especificó que los pacientes atraviesan cuadros gripales, con síntomas que pueden manifestarse bien marcados o mayor intensidad en niños/as.

"Del nivel primario han sido las muestras y no lo tenemos registrado, pero nos llegaron los trascendidos de que estaría apareciendo en adolescentes del secudnario. Es una consecuencia lógica, porque al ser contagio por contacto y respiración, es un comportamiento muy presente en la franja de los menores. Estamos tratando de recuperar más diagnósticos, mientras tanto pedimos a los papás que ante cualquier síntoma relacionado, consulten al médico, el Hospital está abierto para todo lo que desde Salud Pública les podamos ofrecer. Es importante que no asistan a clases, pero tampoco a las actividades extra-aúlicas, como la práctica de deportes, danzas, aprendizajes en otros ámbitos o recreaciones como un cumpleaños, porque eso favorece el contagio", hizo saber Ilardo.

"Estamos viendo que la mayor cantidad de personas no está consultando, lo que infiere que no revisten síntomas graves, sino que se quedan en sus casas. De hecho, la alarma nos llega desde las escuelas por ese motivo", manifestó la Jefa del Área de Epidemiología y agregó: "Recordamos no automedicarse, porque para que el tratamiento sea efectivo, hay que determinar si es un virus o bacteria".